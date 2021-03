Cât de relevante sunt testele pentru anticorpi

Virgil Musta, șeful Secției de boli infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că testele care determină anticorpii IGG ne arată doar că avem acești anticorpi, dar nu și care este gradul de protecție.

Medicul a precizat că au fost persoane care au făcut boala și aveau anticorpi anti S și totuși s-au reinfectat, așa cum s-a întâmplat și în cazul unor persoane vaccinate, chiar dacă forma a fost una foarte ușoară sau chiar asimptomatică, potrivit Digi24.

Trebuie respectate în continuare toate măsurile de protecție

De aceea, potrivit lui Musta, până când aceste teste vor fi standardizate, trebuie respectate în continuare toate măsurile de protecție.

„Din păcate, nivelul acestor teste nu e standardizat, de aceea putem ști doar că avem anticorpi, avem o oarecare protecție. Nu putem ști gradul de protecție. Metodele pe care le folosesc diferite laboratoare sunt diverse, cu atât mai mult e greu de standardizat acest lucru.

„Aceste teste nu se găsesc în farmacii, sunt complexe“

Aceste teste nu se găsesc în farmacii, sunt complexe. Echipamentele sunt complexe, ele se fac numai în laboratoare acreditate și specializate pentru această investigație.

Ne ajută să știm că avem anticorpi, însă nu știm câtă protecție ne conferă. Am avut persoane care au făcut boala și aveau anticorpi anti S și totuși s-au reinfectat. Am avut și persoane vaccinate care au făcut boala. Boala făcută după vaccin e însă foarte ușoară, chiar asimptomatică. Am constatat că nivelul anticorpilor e diferit și infectarea depinde de mai mulți factori, de nivelul de anticorpi, dar și de cuantumul de virus pe care-l inhalăm și cu care ne contaminăm.

Încă nu sunt studii suficiente care să arate pe o anumită metodă standard care e nivelul de anticorpi

Trebuie să respectăm regulile până când se vor standardiza și aceste teste, încă nu sunt studii suficiente care să arate pe o anumită metodă standard care e nivelul de anticorpi care ne protejează pentru infecția cu SARS-COV-2″, a precizat Musta.

Medicii continuă să respecte regulile și metodele de prevenție

Medicul a spus că el și colegii lui și-au verificat nivelul de anticorpi, că aceștia existau, dar că nu se știe dacă nivelul e suficient. În aceste condiții, medicii continuă să respecte regulile și metodele de prevenție, echipamentele cu care merge la pacienți fiind aceleași ca și la începutul pandemiei.