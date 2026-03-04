Petreceri sub amenințarea rachetelor: turiști blocați pe navele de croazieră în Orientul Mijlociu

O vacanță de lux s-a transformat într-un coșmar cu accente suprarealiste pentru mii de turiști aflați la bordul navei MSC Euribia, blocată în Dubai din cauza escaladării conflictului regional.

Lesley Ballantyne, pasageră din Scoția, s-a trezit în miez de noapte cu o alertă pe telefon: „Potențiale amenințări cu rachete, căutați adăpost imediat.”

A privit pe fereastră. Doar întuneric și luminile portului. „Nimic de văzut. M-am întors în pat și am adormit la loc”, povestește ea pentru CNN.

Două zile mai târziu, nava era încă andocată.

Croaziere transformate în așteptare tensionată

MSC Cruises nu este singura companie afectată. Mai multe nave sunt blocate în regiune:

Celestyal Discovery – andocată în Dubai,

Celestyal Journey – în Doha,

Mein Schiff 5 – în Doha,

Mein Schiff 4 – în Abu Dhabi.

O imagine din satelit a Strâmtorii Hormuz, o cale navigabilă strategică între Iran și Oman, care leagă Golful Persic de Marea Arabiei. Navele de croazieră evită în prezent această cale navigabilă

Spațiul aerian din regiune este închis sau restricționat, iar navele evită traversarea Strâmtoarea Hormuz, considerată zonă de risc major.

Centrul Comun de Informații Maritime a ridicat nivelul de risc la „critic” — cel mai înalt posibil.

„Niciodată nu ne-am gândit că vom fi prinși în așa ceva”

Pentru Sharon Cockram, o altă pasageră britanică, situația este și mai dureroasă. Fiica ei, însărcinată în Marea Britanie, ar putea naște în orice moment.

„Este primul nostru nepot. Vrem să fim acolo”, spune ea.

Deși atmosfera la bord este calmă, iar echipajul încearcă să mențină moralul ridicat, incertitudinea apasă greu.

Petreceri albe și explozii în depărtare

Paradoxal, viața la bord continuă. Luni seară a avut loc o „white party” — invitați îmbrăcați în alb, muzică, dans, cocktailuri.

Lesley Ballantyne și partenerul ei, Alistair, încearcă să profite la maximum de vacanța lor perturbată la bordul navei MSC Euribia și să se bucure de divertismentul la bord

„Locul era plin de viață”, spune Ballantyne.

Dar în fundal se auzeau bubuituri și se vedeau rachete interceptate la distanță.

„A fost foarte suprarealist. Emoții amestecate. Știi că totul s-ar putea schimba într-o clipă.”

Repatrierea, marea necunoscută

Companiile de croazieră colaborează cu ambasadele pentru repatrierea pasagerilor imediat ce zborurile vor fi reluate.

Emirates a operat deja un zbor special către München pentru 218 pasageri.

Însă mulți turiști spun că adevărata teamă va începe în momentul în care vor urca într-un avion.

„Mă voi simți în siguranță doar când vom intra în spațiul aerian european”, spune Cockram.

O vacanță care nu a plecat niciodată

În timp ce conflictul regional continuă, mii de turiști trăiesc o realitate stranie: o croazieră de lux care nu părăsește portul.

Între petreceri tematice și alerte de rachetă, între speranță și teamă, pasagerii încearcă să păstreze calmul.

„Nu există câștigători în război”, spune Ballantyne. „Încercăm doar să ajungem acasă.”

