Regatul subteran al sării: atracția spectaculoasă a Europei unde pereții se ling

La doar câțiva kilometri de Cracovia, sub pământul aparent liniștit al Poloniei, se ascunde un adevărat oraș subteran. La capătul a 380 de trepte amețitoare începe aventura în Mina de Sare Wieliczka – un loc unde pereții au gust sărat, iar vizitatorii sunt încurajați… să îi lingă.

Culoarea gri a rocii poate induce în eroare, dar 90–95% din compoziție este sare pură. Impuritățile – nisip, argilă și alte minerale – dau nuanța neobișnuită. Da, este comestibilă. Și da, turiștii testează asta zilnic.

Patrimoniu UNESCO și 700 de ani de istorie

Inclusă în patrimoniul mondial UNESCO încă din 1978, mina este una dintre cele mai vechi exploatări de sare din lume. Extracția a început în secolul al XIII-lea și s-a încheiat abia în 1996, după aproape 700 de ani de activitate continuă, potrivit CNN.

380 de trepte spre o lume incredibilă

În total, minerii au săpat peste 240 de kilometri de galerii, pe nouă niveluri, ajungând la 325 de metri adâncime. Astăzi, doar 2% din acest labirint este deschis publicului – dar chiar și această fracțiune este copleșitoare.

Traseul turistic clasic se întinde pe trei kilometri și durează aproximativ două ore. Cei mai curajoși pot opta pentru „traseul minerilor”, unde primesc cască, lanternă și echipament de siguranță, pentru o experiență cât mai autentică.

Sarea – aurul Poloniei medievale

În Evul Mediu, sarea era la fel de prețioasă ca aurul. Sub domnia regelui Cazimir al III-lea al Poloniei, mina a devenit proprietate regală. Veniturile generate reprezentau chiar și o treime din bugetul regatului și au contribuit la finanțarea primei universități poloneze.

Până în secolul al XV-lea, Wieliczka producea anual între 7.000 și 8.000 de tone de sare. Comunitățile locale foloseau sarea ca monedă de schimb, iar extracția sa era vitală pentru conservarea alimentelor.

Viața sub pământ: muncă grea și pericole ascunse

Deși considerată mai sigură decât alte tipuri de minerit, munca aici era istovitoare. Excavarea unei singure camere putea dura decenii și implica generații întregi din aceeași familie.

Printre cele mai riscante sarcini era arderea gazelor de metan pentru prevenirea exploziilor – o misiune extrem de periculoasă. Începând cu anii 1500, caii au fost coborâți în subteran pentru a acționa mecanismele de ridicare a sării. Odată ajunși jos, nu mai vedeau niciodată lumina zilei.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mina a fost transformată de naziști într-o fabrică subterană pentru componente de aeronave. Prizonieri din lagărul Płaszów au fost forțați să lucreze aici în condiții dure. Proiectul a fost abandonat după câteva luni din cauza umidității și salinității ridicate.

Capela din sare care-ți taie respirația

Punctul culminant al vizitei este impresionanta Capela Sfânta Kinga, o biserică subterană sculptată integral în sare.

Capela Sf. Kinga încă mai ține liturghii regulate, cum ar fi aceasta de Crăciunul din 2025

Dedicată prințesei maghiare Kinga, patroana minerilor de sare, capela a fost sculptată timp de 67 de ani de trei mineri-artiști. Pereții prezintă scene biblice în basorelief, altarul este din sare masivă, iar candelabrele sunt realizate din cristale saline.

Și astăzi se oficiază slujbe și nunți în această catedrală subterană unică în lume.

De la mină la parc tematic subteran

Turismul la Wieliczka datează din secolul al XVIII-lea. Printre primii vizitatori celebri s-a numărat astronomul Nicolaus Copernic, care ar fi vizitat mina în 1493.

Astăzi, complexul găzduiește gale, evenimente private și chiar experiențe extreme. Una dintre camere, înaltă de 36 de metri, a fost folosită pentru bungee jumping și demonstrații cu balon cu aer cald.

Există și un centru de wellness situat la 142 de metri sub pământ, specializat în terapii respiratorii. Aerul bogat în minerale, aproape lipsit de bacterii și poluanți, este considerat benefic pentru persoanele cu alergii sau afecțiuni respiratorii.

O luptă continuă cu apa

Chiar dacă exploatarea s-a încheiat, producția de sare continuă indirect: apa infiltrată este pompată la suprafață, iar saramura este evaporată, rezultând peste 10.000 de tone de sare anual.

În prezent, peste 380 de mineri lucrează pentru întreținerea structurii. Cel mai mare pericol rămâne apa, care poate dizolva pereții și destabiliza galeriile. Munca lor asigură siguranța milioanelor de vizitatori care coboară anual în acest regat de sare.

