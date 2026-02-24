Turismul, o nouă verigă în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Ecuador

Ministerul Afacerilor Externe și Mobilității Umane al Republicii Ecuador continuă să dezvolte programul de promovare a turismului la nivel global. Este o țară care s-a consacrat ca o atracție turistică prin locurile în care natura și cultura, aflate în patrimoniul UNESCO, o recomandă: Galapagos, Cuneca, Guayaquil, Lasso, Puerto Ayora, Quito, Riobamba sunt doar câteva dintre destinațiile preferate.



De altfel, importante agenții de turism din România oferă, deja, pachete atractive de călătorie. Acest lucru a fost subliniat și de Consulul onorific al Republicii Ecuador în România, doamna avocat doctor Elena Bustea: “Turismul constituie o nouă verigă în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Ecuador. Peisajele luxuriante de vis, plajele și apele curate de la Oceanul Pacific, cultura și arhitectura colonială cu influențele specifice imperiului spaniol și nu în ultimul rând căldura și prietenia specifică poporului ecuadorian reprezintă mai mult decât o invitație pentru turiștii români “.

Avocat. dr. Elena Bustea, Consul onorific al Republicii Ecuador în România

Turismul, o prioritate în Ecuador

Potrivit surselor disponibile, investițiile și proiectele inițiate de guvernul ecuadorian au crescut semnificativ numărul turiștilor și al sumelor încasate.

De altfel, turismul este o potențială industrie în creștere pentru Ecuador, mare parte din ea fiind legată de insule. Ca un rezultat al turismului în natură, Produsul Intern Brut al Arhipelagului Galapagos este cel mai mare din Ecuador.

Recomandări de călătorie în natură

O componentă principală pe care se axează turismul din Ecuador o reprezintă zonele protejate. O astfel de viziune de promovare a fost preluata și de către agențiile de turism din România. Potrivit DAL TRAVEL, recomandate sunt următoarele destinații:

Parcul Naţional şi Rezervaţia Marină Insulele Galapagos este reprezentat de arhipelagul vulcanic al Insulelor Galapagos, devenite celebre în urma studiilor pe care naturalistul Charles Darwin le-a făcut aici pentru a descoperi mai bine fauna sălbatică din zonă. Parcul Naţional şi rezervaţia marină sunt formate din aproximativ 97% din insulele şi apele înconjurătoare şi sunt înscrise pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, atrăgând anual milioane de turişti din întreaga lume. Zona este accesibilă numai cu barca sau cu avionul, cele mai populare activităţi aici fiind scufundările printre pisicile de mare, rechinii ciocan şi rechinii balenă.

Parcul Naţional Cotopaxi – denumit astfel datorită vulcanului Cotopaxi pe care îl înconjoară, se întinde pe suprafața a trei provincii: Cotopaxi, Napo și Pichincha, fiind situat la o distanță de aproximativ 70 km sud de Quito. Având o înălțime de 5897 metri, vulcanul Cotopaxi este considerat a fi unul dintre cei mai înalți vulcani activi din lume care conține și un ghețar ecuatorial, o formațiune extrem de rar întâlnită pe planeta noastră. Traseul montan pentru a ajunge până în vârf durează aproximativ opt ore și oferă numeroase vederi spectaculoase. Pe lângă vulcanul Cotopaxi, parcul național cuprinde numeroase zone de câmpie, dealuri și fluxuri de lavă în care se adăpostesc numeroase specii din fauna regională precum: urși, condori, cerbi, pume, cai sălbatici și lupi.

El Panecilo este un deal vulcanic situat în mijlocul capitalei Ecuadorului, Quito, şi este locul de unde poate fi admirată una dintre cele mai spectaculoase vederi asupra părţii istorice a oraşului.

Quilotoa este un lac-crater localizat în centrul lanţului muntos Anzi, format prin erupţia unui vulcan acum mai bine de 800 de ani.

Parcul Naţional Cajas se întinde pe mai mult de 28 000 ha, conservând frumuseţea şi diversitatea naturii. Parcul este cunoscut pentru cele 250 de lacuri ale sale şi pentru amestecul interesant de plante, principalele puncte de interes în rândul turiştilor.

Lacurile Mojanda reprezintă un superb grup de lacuri localizat la baza vulcanului Mojanda, inactiv de peste 200 000 de ani. Totuşi, în erupţia sa a creat 3 lacuri: Caricocha, Huarmicocha şi Yanacocha. Legenda spune despre un prinţ incaș şi o prinţesă care nu au avut voie să se căsătorească şi s-au aruncat în vulcanul Mojanda. Ca rezultat, lacurile Caricocha (lacul bărbat) şi Huarmicocha (lacul femeie) au apărut, acestea aflându-se într-o zonă cu numeroase specii de plante endemice.

Parcul Alameda – o atracţie turistică irezistibilă atât prin frumuseţea naturală a exponatelor, cât şi prin valoarea istorică a acestui parc unde s-a dat una dintre cele mai importante bătălii pentru destinul şi istoria oamenilor de pe aceste meleaguri.



(Fotografii furnizate de Ministerul Afacerilor Externe și Mobilității Umane al Republicii Ecuador)

