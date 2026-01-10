2.3 C
Craiova
sâmbătă, 10 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinVacanțe mai scumpe în 2026. Taxe noi în multe destinații populare

Vacanțe mai scumpe în 2026. Taxe noi în multe destinații populare

De Magda Dragu
Vacanțe mai scumpe în 2026. Taxe noi în multe destinații populare
Vacanțe mai scumpe în 2026. Taxe noi în multe destinații populare

În 2026, se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.

În Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de intrare, din mijlocul acestui an. Aceasta va fi de 8 euro pentru sosiri cu avionul și 4 euro pentru sosiri pe mare. Potrivit autorităților, o parte din bani va merge către dezvoltarea infrastructurii turistice, informează digi24.ro

În Edinburgh, Scoția, începând cu 24 iulie se aplică o taxă de 5% din prețul cazării pentru turiștii care stau la hotel, dar și pentru cei care stau într-o locuință închiriată direct de la proprietar. În Japonia, în Kyoto, de pe 1 martie, se va introduce cea mai ridicată taxă hotelieră din țară. Taxa se dublează din acest an, e pe persoană, pe noapte, iar suma depinde de prețul camerei. Turiștii vor plăti 2,5 euro pentru fiecare noapte de cazare.

În Barcelona, taxa turistică municipală crește de la 4 euro la 5 euro pe noapte

În Barcelona, taxa turistică municipală crește de la 4 euro la 5 euro pe noapte în 2026, iar autoritățile au planuri de majorări ulterioare. Iar Veneția își păstrează în 2026 taxa pentru turiștii de o zi, însă ea se va aplica pe o perioadă mai lungă decât în 2025, și anume pe 60 de zile, între aprilie și iulie. Vorbim despre 5 euro, dacă vizitatorul plătește cu cel puțin 4 zile înainte de data vizitei sau de 10 euro, dacă plata se face în termen mai scurt de 4 zile. Și încheiem cu Amsterdam rămâne în 2026 una dintre cele mai scumpe destinații din Europa dacă vorbim despre taxe turistice, în jur de 15 euro pe noapte, adică 12,5% din prețul cazării.

Citește şi: CNAS anunță serviciile de care beneficiază, de la 1 ianuarie, pacienții incluși în programele naționale de sănătate

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA