(VIDEO) Care este prima regiune din România inclusă în platforma Google Arts&Culture

Pe platforma Google Arts & Culture a fost introdus de Google Geoparcul Internaţional UNESCO Ţinutul Buzăului. Devine astfel prima regiune din România reprezentată, cu o colecţie care pune în valoare patrimoniul său natural şi cultural.

Colecţia Google Arts dedicată Ţinutului Buzăului prezintă fotografii spectaculoase şi materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice şi culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioşi – cei mai mari din Europa, Domurile de sare, Focurile vii, Trovanţii de la Ulmet, chihlimbarul roşu de Colţi şi aşezările rupestre, potrivit antena3.cnn.

În acelaşi timp, colecţia surprinde legătura dintre peisaj şi cultura locală, prin mituri şi legende transmise din generaţie în generaţie. Imaginile conţin descrieri scurte, cu informaţii furnizate şi validate de specialiştii Geoparcului.

Informaţiile şi imaginile despre Ţinutul Buzăului, prioritate în rezultatele Google Search şi Google Images

Pe lângă o expunere globală în faţa milioanelor de utilizatori ai platformei, informaţiile şi imaginile despre Ţinutul Buzăului primesc prioritate în rezultatele Google Search şi Google Images, ceea ce le creşte vizibilitatea online.

În plus, includerea alături de muzee de renume din Tokyo, Londra sau Paris oferă o validare simbolică puternică şi contribuie la consolidarea brandului turistic şi cultural al regiunii, dar şi la o mai puternică promovare internaţională.

Google Arts & Culture este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural

Google Arts & Culture este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global.

Proiectele publicate aici sunt selectate şi curatoriate în parteneriat cu UNESCO şi cu experţi internaţionali de la World Heritage Magazine, iar accesul se face numai pe bază de invitaţie. Includerea în platformă certifică apartenenţa la un club select al valorilor universale.

Ţinutul Buzăului este acum membrul unei reţele internaţionale exclusive, din care fac parte circa 230 de teritorii din toată lumea, care pun accentul pe educaţie, cercetare, turism şi dezvoltare economică în armonie cu mediul, dar şi pe promovarea istoriei de miliarde de ani a planetei noastre.

