Cele mai bune orașe din lume, de vizitat, în 2024

New York este personajul principal în toate emisiunile și filmele preferate și o destinație celebră din lume, potrivit CNN.

Compania media Time Out a numit New York City drept cel mai bun oraș din lume de vizitat în 2024.

Time Out a chestionat populația din aproximativ 20.000 de orașe din întreaga lume, pentru a realiza cea mai recentă prezentare a celor mai bune orașe de pe glob.

Au fost luați în considerare mai mulți factori, inclusiv restaurantele din orașe, arhitectura și evenimentele culturale.

Scopul, spune Time Out, este de a oferi „inspirație pentru călătorii”, dar și „o imagine globală a vieții în oraș”.

Nenumăratele muzee ale orașului New York și scena sa de teatru înfloritoare au fost verificate de Time Out drept motive pentru care orașul american a câștigat primul loc. Reputația globală a orașului New York a jucat, de asemenea, un rol important. Orașul a fost clasat drept locul în care alți locuitori ai planetei ar dori să se mute.

Un oraș al contrastelor

Pe locul doi pe lista Time Out se află Cape Town, Africa de Sud. „Fiecare respondent la sondaj” al-a catalogat drept „frumos”, datorită, fără îndoială, combinației sale uimitoare de mare, peisaj urban și împrejurimile muntoase spectaculoase.

Ofertele culturale din Cape Town sunt variate. De la serile la muzeu în lunile de vară până la ofertele sale de teatru și comedie la Theatre on the Bay, precum și nou deschis Time Out Market Cape Town.

Katy Scott, care a crescut în Cape Town și acum locuiește în Franța, spune că îl consideră „poate cel mai nepretențios oraș de coastă din lume”. Ea a lăudat oportunitățile de a ieși în natură, precum și „cel mai bine cotat” în restaurante, ferme de vinuri curate și o scenă elegantă de viață de noapte.”

Dar Scott subliniază, de asemenea, „că aceste lucruri nu sunt accesibile pentru majoritatea cetățenilor”.

„Africa de Sud poate sărbătorește 30 de ani de democrație, dar inegalitatea în orașe precum Cape Town este mai puternică ca niciodată”, spune Scott.

Având în vedere acest lucru, Scott sfătuiește că „pentru a înțelege cu adevărat orașul și oamenii săi”, vizitatorii ar trebui să „iasă din balonul turistic și să facă acea excursie la Robben Island sau la muzeul District Six”. Ambele locuri recomandate de Time Out se angajează cu Istoria apartheidului Africii de Sud.

„Ambele locuri oferă perspective unice și puternice asupra istoriei Africii de Sud”, spune Scott.

Orașe europene în top

În topul celor cinci orașe de vizitat din lume se numără Berlin, Germania. Orașul este lăudat de Time Out pentru scena animată de viață de noapte.

Londra, Marea Britanie, este lăudat pentru pub-urile sale „legendare”, pentru muzeele și galeriile gratuite.

Madrid, Spania, este apreciat pentru mesele și băuturile excepționale, conform Time Out.

Orașele mai mici din top 10 includ Liverpool, Marea Britanie (numărul 7), Tokyo, Japonia (numărul 8), Roma, Italia, (numărul 9), și Porto, Portugalia (numărul 10). În special, Porto a fost numit de respondenții la sondajul Time Out drept un oraș grozav pentru „romantici”.

Editorul de călătorii Time Out, Grace Beard, a spus într-o declarație că ceea ce au în comun toate orașele de pe listă este „spiritul lor comunitar puternic și o atmosferă incontestabilă”.

Citește și: Craiova: Continuă ridicarea autovehiculelor abandonate pe domeniul public