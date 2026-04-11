Știri de ultima orăMagazinPrințul Harry, dat în judecată de propria organizație caritabilă fondată în memoria Prințesei Diana

Prințul Harry, dat în judecată de propria organizație caritabilă fondată în memoria Prințesei Diana

De Mariana BUTNARIU
Organizația Sentebale, co-fondată de Prințul Harry, a intentat un proces pentru defăimare împotriva acestuia și a unui fost colaborator, într-un caz neașteptat.

Sentebale a fost fondată în urmă cu aproximativ 20 de ani pentru a sprijini tinerii afectați de HIV din Botswana și Lesotho, continuând munca umanitară a Prințesei Diana.

De la colaborare la conflict

Relațiile s-au deteriorat după neînțelegeri interne privind strategia de finanțare, ceea ce a dus la demisia lui Harry și a cofondatorului Prințului Seeiso din funcțiile de patroni.

Organizația susține că a fost afectată de o „campanie media adversă coordonată”, care i-a prejudiciat imaginea și activitatea.

Un rol invers pentru Prințul Harry

Cazul îl pune pe Ducele de Sussex într-o poziție rară: aceea de pârât, după ani în care a fost reclamant în procese împotriva tabloidelor britanice.

Președinta organizației, Sophie Chandauka, l-a acuzat pe Harry de intimidare și hărțuire, amplificând scandalul, potrivit NBC News.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS