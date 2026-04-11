Prințul Harry, dat în judecată de propria organizație caritabilă fondată în memoria Prințesei Diana

Organizația Sentebale, co-fondată de Prințul Harry, a intentat un proces pentru defăimare împotriva acestuia și a unui fost colaborator, într-un caz neașteptat.

Sentebale a fost fondată în urmă cu aproximativ 20 de ani pentru a sprijini tinerii afectați de HIV din Botswana și Lesotho, continuând munca umanitară a Prințesei Diana.

De la colaborare la conflict

Relațiile s-au deteriorat după neînțelegeri interne privind strategia de finanțare, ceea ce a dus la demisia lui Harry și a cofondatorului Prințului Seeiso din funcțiile de patroni.

Organizația susține că a fost afectată de o „campanie media adversă coordonată”, care i-a prejudiciat imaginea și activitatea.

Un rol invers pentru Prințul Harry

Cazul îl pune pe Ducele de Sussex într-o poziție rară: aceea de pârât, după ani în care a fost reclamant în procese împotriva tabloidelor britanice.

Președinta organizației, Sophie Chandauka, l-a acuzat pe Harry de intimidare și hărțuire, amplificând scandalul, potrivit NBC News.

