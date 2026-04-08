Mama vitregă a lui Matthew Perry cere pedeapsa maximă pentru „Regina Ketaminei”

Mama vitregă a actorului Matthew Perry a cerut instanței din California să aplice pedeapsa maximă femeii acuzate că a furnizat drogurile care au dus la moartea acestuia.

Jasveen Sangha, cunoscută drept „Regina Ketaminei”, este acuzată că a provocat daune „ireversibile”, potrivit declarației depuse de Debbie Perry.

„Durerea pe care ați provocat-o sutelor, poate chiar miilor, este ireversibilă”, a transmis aceasta, cerând ca femeia să primească cea mai severă pedeapsă posibilă, pentru a preveni alte tragedii.

Sangha riscă peste 60 de ani de închisoare, după ce a recunoscut mai multe capete de acuzare, inclusiv distribuirea de ketamină care a dus la deces.

Actorul a fost găsit fără viață în jacuzzi-ul locuinței sale din Los Angeles, în 2023. Autoritățile au stabilit ulterior că moartea a fost cauzată de efectele acute ale ketaminei.

Cazul scoate la iveală o rețea complexă de distribuție a substanțelor, potrivit BBC. Medicul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare, iar Mark Chavez a primit o pedeapsă de detenție la domiciliu.

De asemenea, Erik Fleming ar fi colaborat cu Sangha pentru a vinde drogurile, care au ajuns la actor prin intermediul asistentului său personal, Kenneth Iwamasa.

Moartea lui Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing din Friends, a readus în atenție pericolele consumului de substanțe și vulnerabilitatea persoanelor care se confruntă cu dependența.

