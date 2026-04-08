Festivalul Wireless, anulat după ce Kanye West a fost blocat să intre în Marea Britanie

Festivalul Wireless din această vară a fost anulat, după ce autoritățile britanice i-au refuzat accesul în țară artistului principal, Kanye West, cunoscut și sub numele de Ye.

Decizia guvernului a venit pe fondul controverselor generate de declarațiile antisemitice, rasiste și pro-naziste făcute de artist în ultimii ani. Ministerul de Interne a motivat refuzul prin faptul că prezența acestuia nu ar fi „în interesul public”.

Organizatorii festivalului au anunțat oficial anularea evenimentului și rambursarea tuturor biletelor, precizând că, la momentul rezervării, nu au fost semnalate îngrijorări majore de către parteneri.

Reacțiile din partea comunităților evreiești și ale liderilor politici au fost ferme. Premierul britanic Keir Starmer a declarat că artistul „nu ar fi trebuit niciodată invitat”, subliniind că antisemitismul trebuie combătut fără compromisuri.

De asemenea, organizații precum Community Security Trust au catalogat decizia autorităților drept „un rezultat sensibil”, în contextul impactului declarațiilor artistului asupra comunității evreiești.

Deși Kanye West și-a exprimat dorința de a se întâlni cu reprezentanți ai comunității evreiești și a susținut că vrea să demonstreze schimbare prin acțiuni, criticii consideră că gesturile sale nu sunt suficiente.

Anularea festivalului vine după o perioadă de tensiuni intense și dezbateri publice privind libertatea de exprimare, responsabilitatea artiștilor și limitele toleranței în spațiul public, potrivit BBC.

