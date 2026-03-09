Meghan Markle și Netflix își încheie parteneriatul pentru brandul de lifestyle „As Ever”

Meghan Markle, cunoscută și ca Ducesa de Sussex, și platforma de streaming Netflix au decis să încheie parteneriatul prin care a fost dezvoltat brandul de lifestyle As Ever.

Anunțul vine la aproximativ un an după lansarea brandului, promovat intens prin serialul With Love, Meghan, care a fost difuzat pe Netflix și care a reprezentat punctul central al colaborării dintre ducesă și compania americană de streaming.

Brandul lansat printr-un serial Netflix

Brandul As Ever a fost lansat anul trecut ca parte a unui proiect amplu de lifestyle, inspirat din pasiunea lui Meghan Markle pentru gastronomie, casă și stil de viață.

Produsele promovate prin brand includ:

gemuri artizanale

ceaiuri

miere

vin

alte articole pentru casă și bucătărie

Serialul „With Love, Meghan” a prezentat procesul de creare a acestor produse, dar și ideile ducesei despre stil de viață, gătit și organizarea casei. Producția a avut două sezoane lansate în 2025, iar la începutul lunii decembrie a fost difuzat și un episod special de sărbători.

„As Ever” va continua independent

Deși colaborarea cu Netflix se încheie, brandul nu va dispărea. Reprezentanții companiei au transmis că As Ever va continua să funcționeze independent și că urmează o perioadă de dezvoltare pentru proiect.

„As Ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât pentru lansarea brandului, cât și pentru primul nostru an de activitate. Am experimentat o creștere rapidă și semnificativă, iar compania este acum pregătită să meargă mai departe pe cont propriu”, a declarat un purtător de cuvânt al brandului, într-un comunicat citat de CNN.

Potrivit reprezentanților companiei, următoarea perioadă ar putea aduce noi produse și extinderea brandului pe piețe internaționale.

Netflix laudă colaborarea cu Ducesa de Sussex

Și Netflix a transmis un mesaj pozitiv după încheierea parteneriatului, subliniind colaborarea cu Meghan Markle și succesul proiectelor realizate împreună.

Platforma a evidențiat faptul că serialul „With Love, Meghan” a atras interesul publicului și a contribuit la promovarea brandului de lifestyle al ducesei.

De la „Suits” la proiecte media și antreprenoriat

Înainte de a deveni membră a familiei regale britanice, Meghan Markle era cunoscută mai ales pentru rolul său din serialul TV Suits.

După căsătoria cu Prince Harry în 2018, Meghan și Harry s-au retras din rolurile oficiale din familia regală și s-au mutat în Montecito, unde trăiesc împreună cu cei doi copii ai lor.

Înainte de proiectul „As Ever”, Meghan a avut și un blog de lifestyle intitulat The Tig, în care scria despre călătorii, gastronomie și stil de viață – teme care se regăsesc și în noul brand.

Viața familiei Sussex în California

În prezent, Meghan Markle și Prințul Harry locuiesc în Montecito împreună cu copiii lor:

Prince Archie, în vârstă de 6 ani,

Princess Lilibet, în vârstă de 4 ani.

După retragerea din îndatoririle regale, cei doi au dezvoltat mai multe proiecte media și comerciale, inclusiv documentare, podcasturi și producții pentru platforme de streaming.

Încheierea parteneriatului cu Netflix pentru brandul „As Ever” nu înseamnă însă finalul colaborării dintre Meghan și industria media, iar surse apropiate proiectului spun că ducesa ar putea continua să dezvolte noi proiecte de lifestyle și producții media în perioada următoare.

