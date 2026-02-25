Fiica lui Martin Short, Katherine, moare la 42 de ani. Actorul își exprimă durerea și cere respectarea intimității

Actorul canadian Martin Short trece printr-o pierdere dureroasă după ce fiica sa, Katherine Short, a murit la vârsta de 42 de ani. Katherine, asistentă socială și cea mai mare dintre cei trei copii adoptați împreună cu Nancy Dolman, va fi amintită pentru „lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”.

Detalii despre eveniment:

Katherine Short a fost găsită decedată, iar surse apropiate forțelor de ordine sugerează că moartea ar fi fost o sinucidere.

Familia Short a emis un comunicat prin care solicită respectarea intimității în aceste momente dificile.

În urma tragediei, Martin Short a amânat spectacolele live alături de Steve Martin programate la Milwaukee și Minneapolis.

Reacții și context:

Katherine a crescut alături de Martin Short și Nancy Dolman, care a murit de cancer ovarian în 2010.

Actorul este nominalizat la Premiile pentru actori pentru rolul său în serialul „Only Murders in the Building”.

Comunitatea artistică și fanii au transmis mesaje de condoleanțe familiei în aceste momente grele.

Concluzie:

Moartea lui Katherine Short reprezintă o pierdere imensă pentru familia Short și pentru cei care au cunoscut-o. Martin Short și familia solicită ca durerea lor să fie respectată și să li se ofere intimitate.

Citește și: Harry și Meghan în Iordania pentru un summit privind refugiații