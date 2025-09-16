Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă

Teatrul Bulandra a anunțat oficial retragerea marelui actor Victor Rebengiuc din activitatea scenică, punând capăt unei cariere care a definit teatrul românesc timp de peste șapte decenii.

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Ultimul său rol: André din „Tatăl”

La aproape trei ani de la premieră, Victor Rebengiuc a ales să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl”, o producție ce a avut săli pline de la prima până la ultima reprezentație. Bulandra subliniază că spectacolul rămâne un reper nu doar pentru public, ci și pentru lumea teatrului.

„Domnul Rebengiuc ne oferă încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru spectatorii săi”, au transmis reprezentanții teatrului.

O carieră legendară

Victor Rebengiuc, în vârstă de 91 de ani, este considerat unul dintre cei mai importanți actori români de teatru și film. A interpretat sute de roluri memorabile pe scenă și pe ecran, de la Shakespeare și Cehov la filme de referință precum Moromeții, Pădurea spânzuraților sau Balanța.

Gânduri ale maestrului despre teatru și societate

De-a lungul timpului, Rebengiuc a vorbit deschis despre rolul artei și responsabilitatea cetățenilor. Într-un interviu recent, spunea:

„Românii au de ales între două feluri de societăți. Să fie atenți, să voteze adevărul, capacitatea emoțională și de responsabilitate a candidaților.”

Despre ce și-ar dori de la viitorii lideri ai țării, marele actor a afirmat:

„Îmi doresc să fie ca Regele Mihai … Să țină de treabă, să facă asta în mod serios cum știe să facă.”

Întrebat despre amenințările primite de-a lungul timpului pentru opiniile sale politice, Rebengiuc a răspuns cu calm:

„Eu nu mă emoționez și nici nu mă sperii.”

Cronologia carierei lui Victor Rebengiuc

1956 – Debut pe scena Teatrului Național din București.

– Debut pe scena Teatrului Național din București. 1964 – Rol memorabil în filmul Pădurea spânzuraților, în regia lui Liviu Ciulei.

– Rol memorabil în filmul Pădurea spânzuraților, în regia lui Liviu Ciulei. 1987 – Protagonist în Moromeții (rolul Ilie Moromete), film devenit un clasic al cinematografiei românești.

– Protagonist în Moromeții (rolul Ilie Moromete), film devenit un clasic al cinematografiei românești. 1992 – Apare în filmul Balanța de Lucian Pintilie, un portret emblematic al tranziției postcomuniste.

– Apare în filmul Balanța de Lucian Pintilie, un portret emblematic al tranziției postcomuniste. Anii 2000–2020 – Numeroase roluri pe scena Teatrului Bulandra, devenind una dintre vocile morale și civice cele mai respectate din spațiul public.

– Numeroase roluri pe scena Teatrului Bulandra, devenind una dintre vocile morale și civice cele mai respectate din spațiul public. 2022 – Primește premiul UNITER pentru întreaga activitate, ca recunoaștere a contribuției la teatrul și filmul românesc.

Un final pe măsura unui destin artistic

Retragerea de pe scenă nu înseamnă doar sfârșitul unei cariere, ci și un moment de reflecție pentru lumea culturală. Bulandra și publicul din România își exprimă recunoștința pentru lecția de profesionalism, demnitate și iubire pentru teatru oferită de Victor Rebengiuc.

Prin retragerea sa, teatrul românesc pierde un artist care a marcat generații de spectatori și actori deopotrivă.