Chris Norman va concerta în Capitală în partea a doua a anului

Fostul solist al trupei Smokie, Chris Norman, va concerta la Sala Palatului din Capitală pe 8 octombrie, informează site-ul chris-norman.co.uk/dates/.

Legenda rock-ului britanic va urca pe scena Sălii Palatului pentru un concert de neuitat. Însoţit de bandul său, Chris Norman va aduce în faţa publicului hituri celebre precum „Living Next Door to Alice”, „If You Think You Know How to Love Me” şi multe altele.

Biletele sunt disponibile la Sala Palatului şi online pe entertix.ro, myticket.ro şi bilete.ro.

