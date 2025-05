(VIDEO) Rapperul Chris Brown, arestat la un hotel de cinci stele din Manchester

Rapperul Chris Brown a fost arestat ieri la un hotel de cinci stele din cauza unui atac cu sticle la un club de noapte din Londra.

Detectivii Poliției Metropolitane l-au arestat pe muzicianul american de 36 de ani, imediat după ora 2 dimineața, la Hotelul Lowry din Manchester.

Brown a fost reținut sub suspiciunea că i-a provocat vătămări corporale grave producătorului de muzică Abe Diaw. Incidentul a avut loc la clubul de noapte la modă Tape din Mayfair, centrul Londrei, în februarie 2023. Brown a zburat pe aeroportul din Manchester cu un avion privat ieri după-amiază. The Sun a aflat de prezența sa în Marea Britanie și a întrebat poliția dacă Brown este arestat. Detectivii Poliției Metropolitane din Londra au călătorit apoi la Manchester, unde l-au arestat pe Brown la The Lowry.

