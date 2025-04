Kate şi William au aniversat 14 ani de la căsătorie

Cu ocazia aniversării a 14 ani de la căsătorie, prinţul şi prinţesa de Wales au publicat marţi o fotografie inedită. Kate si William au sărbătorit evenimentul în timpul unei vizite oficiale pe insula Mull, din Scoția, conform Daily Mail.

Fotografia îi prezintă pe ducele și pe ducesa de Cambridge îmbrăţişaţi pe malul unui lac, reprezetând una dintre cele mai intime şi tandre ipostaze în care cuplul regal s-a lăsat imortalizat.

Wonderful to be back on the Isle of Mull. Thank you to everyone for such a warm welcome ❤️ W & C pic.twitter.com/pBmx9qCLri