Partenerul Sandrei Bullock, Bryan Randall, a murit la 57 de ani

Partenerul Sandrei Bullock, Bryan Randall, a murit la vârsta de 57 de ani în urma unei lupte private de trei ani cu ALS, potrivit Daily Mail.

Actrița de la Hollywood l-a întâlnit pentru prima dată pe Bryan, un model devenit fotograf, în 2015, după ce a fotografiat ziua de naștere a fiului ei Louis. Întâlnirea a venit la cinci ani după divorțul ei de Jesse James.

„Cu mare tristețe ne împărtășim că, pe 5 august, Bryan Randall a murit în pace după o luptă de trei ani cu ALS”, a spus familia sa pentru PEOPLE.

„Bryan a ales să-și păstreze călătoria cu SLA privată, iar cei dintre noi care aveam grijă de el am făcut tot posibilul pentru a-i onora cererea.”

„Suntem extrem de recunoscători medicilor care au gestionat cazul împreună cu noi. Mulțumim și asistentelor uluitoare care ne-au devenit colege de cameră, sacrificându-și adesea propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, a continuat declarația familiei.

„În acest moment, cerem intimitate pentru a ne împăca cu această durere și de a ne lua rămas bun de la Bryan”.

Declarația a fost semnată de „Familia lui iubitoare”.

Strângere de fonduri

Familia lui Randall a cerut donații către Asociația ALS și Spitalul General din Massachusetts în loc de flori, potrivit People.

Nu există un remediu pentru scleroza laterală amiotrofică – SLA – iar boala este fatală, dar progresează cu viteze diferite la pacienți.

Se așteaptă ca persoanele cu SLA să trăiască doi până la cinci ani după ce simptomele se manifestă pentru prima dată. 10% dintre bolnavi trăiesc cel puțin 10 ani. Este, de asemenea, cunoscută în unele țări ca boală a neuronului motor.

Boala mai este denumită și boala lui Lou Gehrig după jucătorul de baseball american a fost diagnosticat în 1939, la doar 36 de ani.

Un cuplu fericit

Cuplul nu are copii împreună, dar Bullock are doi copii adoptați – fiul Louis, 13 ani și fiica Laila, 11 de ani. Bryan are o fiică adultă pe nume Skylar dintr-o relație anterioară.

Sandra și Bryan au început să se întâlnească la câteva luni după prima întâlnire și chiar au participat la nunta lui Jennifer Aniston și Justin Theroux.

Actrița era în curs de adoptare a celui de-al doilea copil când lucrurile au devenit serioase cu Bryan. Sandra și Bryan și-au păstrat dragostea foarte privată. Vedeta a vorbit despre iubitul ei în 2021 la Red Table Talk a lui Jada Pinkett Smith.

„Mi-am găsit iubirea vieții. Avem împreună doi copii frumoși – trei copii, fata cea mare a lui Randall. Este cel mai tare lucru. Nu am nevoie de o hârtie ca să fiu o parteneră devotată sau o mamă devotată. Nu am nevoie să mi se spună să fiu prezentă în cele mai grele perioade”, spunea atunci Sandra Bullock.

Sandra Bullock spune că e epuizată și va lua o pauză de la actorie. „Nu vreau să fiu datoare programului nimănui”

În același interviu, aceasta mai spunea: „Este un exemplu bun pentru copiii mei. Am un partner care este foarte religios și sunt două moduri diferite în care poți privi asta. Nu sunt mereu de acord cu el, iar el nu e mereu de acord cu mine. Dar este un exemplu și atunci când nu sunt de acord cu el. Sunt încăpățânată, dar uneori am nevoie să fac un pas în spate și să ascult”, a spus actrița.

