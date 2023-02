(VIDEO) „All Quiet on the Western Front“, marele câştigător al galei BAFTA 2023, cu şapte trofee

Cea de-a 76-a ediție a premiilor Academiei Britanice de Film, cunoscute și sub numele de BAFA, a avut loc, ieri, onorând cele mai bune filme naționale și străine din 2022. A avut loc la Royal Festival Hall din Southbank Centre din Londra, pentru prima dată după cea de-a 69-a ediție britanică, fiind echivalentul Premiilor Oscar.

Marele câştigător a fost „All Quiet on the Western Front” (Nimc nou pe frontul de vest). A primit şapte trofee, printre care se numără şi premiul pentru cel mai bun film. Actorii Austin Butler şi Cate Blanchett au plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Regizorul și scenaristul german Edward Berger pozează cu premiul pentru cel mai bun regizor pentru „All Quiet on the Western Front” în timpul ceremoniei BAFTA British Academy Film Awards de la Royal Festival Hall, Southbank Centre, din Londra, pe 19 februarie 2023. ( Fotografie de JUSTIN TALLIS / AFP)

Filmul All Quiet on the Western Front a fost premiat în şapte categorii, printre care „cel mai bun film” şi „cel mai bun regizor”. A devenit astfel cea mai premiată producţie străină. „All Quiet on the Western Front” a fost realizat după romanul din 1928 al autorului german Erich Maria Remarque şi prezintă povestea unui tânăr care merge la război pe frontul de vest al Primului Război Mondial.

Malte Grunert, producător All Quiet on the Western Front: Vă mulţumim foarte mult! Wow. pentru un film în limba germană! Am fost binecuvântaţi cu atât de multe nominalizări şi faptul că am câstigat acest premiu este de-a dreptul incredibil.

Premiul BAFTA merge către The Banshees of Inisherin!

Pelicula The Banshees of Inisherin s-a aflat, de asemenea, printre câştigători.

Acţiunea se petrece pe o insulă îndepărtată, pe coasta Irlandei şi are în prim-plan doi prieteni a căror relaţie ajunge într-un impas când unul dintre ei decide să rupă prietenia.

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal i-a revenit lui Cate Blanchett, protagonista peliculei ”Tar”, un lungmetraj ce prezintă povestea unei dirijoare renumite acuzată de abuz sexual.

Cate Blanchett, actriţă: Aceste performanţe remarcabile dezmint zvonul că femeile au o carieră armonioasă.

Austin Butler, cel mai bun actor în rol rincipal pentru filmul „Elvis”

Austin Butler a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol rincipal pentru filmul „Elvis”. Pelicula biografică urmăreşte viaţa rockstar-ului Elvis Presley povestită însă din perspectiva managerului său.

Prezenţi la decernarea premiilor BAFTA au fost şi prinţul şi prinţesa de Wales, William şi Kate. Prinţul este preşedintele academiei britanice de film încă din 2010 şi a participat alături de soţia sa la ceremonie pentru prima dată din 2019. Gala BAFTA, ca şi cea a Globurilor de Aur, este o avanpremieră la gala Oscar, premii care vor fi decernate la 12 martie, la Los Angeles.