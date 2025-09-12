Rețeta oltenească de sos usturoiat din ardei copți și roșii

Ingrediente

3 roșii mari

4-5 ardei (grași, capia sau gogoșari)

2-3 căței de usturoi

o mână de pătrunjel verde

sare

piper

1 lingură de ulei de floarea-soarelui

Mod de preparare

Ardeii și roșiile se pot coace atât pe grătar (electric sau pe lemne, cărbuni), cât și pe plită așezată peste ochiurile aragazului. Nu recomandăm coacerea lor la cuptor deoarece nu vom obține carbonizarea cojilor și implicit nu vom avea aromele tipice de fum, care fac savoarea acestui preparat.

Spălăm legumele, le ștergem și le așezăm la copt pe o plită încinsă din fontă. Le întoarcem de pe o parte pe alta pentru a obține o coacere uniformă.

Rând pe rând, scoatem ardeii copți și roșiile într-o oală, presărăm cu sare și acoperim cu capac. Astfel legumele coapte vor sta în abur și se vor decoji mai ușor. Le lăsăm aproximativ 30 de minute, sub capac.

Alegem o salatieră în care punem roșiile coapte pe care le zdrobim cu o furculiță. Ardeii copți îi rupem în fâșii, lăsând clar bucăți vizibile, pentru textură. Turnăm și toată zeama lăsată de legume în oala cu capac. Pregătim pătrunjelul verde și usturoiul. Puteți pune mai mult usturoi sau mai puţin, după gust. La fel, puteți mărunți mai mult componentele.

Peste roșiile și ardeii copți din salatieră am adăugat usturoiul zdrobit, sare, piper și un pic de ulei. Este nevoie de ulei pentru a facilita amestecul aromelor și gusturilor!

Acest delicios sos se servește imediat, la temperatura camerei, sau se dă un pic la rece, acoperit. Este un deliciu al zilelor toride de vară când se servește alături de pâine proaspătă, de cartofi prăjiți sau copți sau de mămăliguță.

Reţetă oferită de savoriurbane.ro