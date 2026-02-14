Obiceiuri sau obiecte care fac casa să pară mai dezordonată. Sfaturi de la specialişti

Chiar dacă ai un stil eclectic sau maximalist, există trucuri care te ajută să eviți ca locuința să pară neîngrijită. De la alegerea paletei de culori potrivite până la selectarea unor obiecte decorative și piese de mobilier frumoase, este nevoie de timp pentru a crea o locuință în care să te simți cu adevărat bine. Însă, dacă ai depus eforturi și tot simți că anumite zone din casă nu se aliniază cu viziunea ta, este posibil să faci câteva greșeli care contribuie la această senzație.

Imprimeurile și modelele sunt o modalitate excelentă de a aduce personalitate într-un spațiu, însă în exces pot încărca vizual încăperea. „Pentru a preveni acest lucru, redu numărul imprimeurilor și alege modele coerente care se armonizează între ele”, spune Lauren Lerner, CEO și fondatoarea Living with Lolo. „Integrează culori uni și texturi pentru a echilibra imprimeurile.”, potrivit ziare.com.

Obiectele care nu au un loc stabil creează rapid senzația de dezordine. „Pentru a evita acest lucru, stabilește spații clare de depozitare pentru diferite obiecte și asigură-te că sunt puse la loc după utilizare”, spune Lerner. „Investește în soluții de depozitare precum coșuri, cutii, rafturi și sertare pentru a menține organizarea.”

Perne decorative în exces

Pernele adaugă confort și stil canapelelor, fotoliilor și paturilor, însă în exces pot aglomera spațiul. „Optează pentru un aranjament echilibrat, cu câteva perne bine alese care completează decorul fără să încarce”, spune Kerrie Kelly.

Rafturi supradecorate cu suveniruri personale

Decorarea rafturilor cu suveniruri personale și obiecte vintage poate oferi un aer eclectic, dar nu exagera. Supraîncărcarea rafturilor face spațiul să pară aglomerat. „Alege cu grijă obiectele și lasă suficient spațiu între ele pentru ca fiecare să iasă în evidență.”

Patul nefăcut

A face patul dimineața nu doar că îți începe ziua într-o notă bună, ci oferă camerei un aspect mai îngrijit. „Un pat nefăcut poate face instantaneu ca o cameră să pară dezordonată, chiar dacă restul spațiului este ordonat”, spune Lerner.

Mergi chiar mai departe: adaugă un volan decorativ, aranjează atent pernele și creează colțuri bine definite pentru un aspect armonios.

Holul dă tonul întregii locuințe

Holul dă tonul întregii locuințe, așa că aici este bine să aplici principiul „mai puțin înseamnă mai mult”. „Simplifică spațiul prin soluții funcționale precum cârlige, coșuri și băncuțe pentru a păstra lucrurile ordonate și la îndemână”, spune Kelly.

Blaturi de bucătărie încărcate

Este tentant să lași la vedere aparatele folosite frecvent și produsele din cămară, dar acest lucru poate face bucătăria să pară dezordonată și reduce spațiul pentru gătit. Gândește-te ce trebuie să rămână pe blat și ce poate fi depozitat inteligent. „Dulapurile speciale pentru electrocasnice și compartimentele ascunse sunt soluția noastră pentru a minimiza aglomerația de pe blat”, spune Tribbett.

Prea mult mobilier

Ia în considerare dimensiunea și compartimentarea camerei înainte de a o umple cu mobilier. „Supraaglomerarea cu prea multe piese face încăperea să pară înghesuită și haotică”, spune Kelly. „Păstrează doar piesele esențiale, care au un scop clar și permit o circulație ușoară.”