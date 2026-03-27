Plante care trebuie tăiate în martie pentru a le stimula înflorirea

O tăiere de primăvară făcută corect nu înseamnă doar ordine, ci și flori mai multe, ramuri mai sănătoase și o formă care nu se duce de cap, scrie Electronromania.ro.

Când tăiem înainte de pornirea puternică în vegetație, plantele își direcționează energia spre lăstari noi, nu spre „întreținerea” lemnului vechi și dezordonat. În plus, tăieturile se vindecă mai curat, iar coroana se aerisește.

Plante care trebuie tăiate în martie

1. Glicină

La glicină, fără tăiere, lăstarii se lungesc, se încâlcesc și florile se răresc. În mod obișnuit se taie iarna târziu (ianuarie–februarie, uneori până la început de martie): scurtează lăstarii lungi formați vara trecută la 2–3 muguri de la scheletul ramurilor. Asta favorizează pintenii floriferi și ține vigoarea sub control. Dacă ai ratat februarie, acum e „ultimul tren” înainte să intre în forță.

2. Trandafiri

După ce trece riscul de ger puternic, începe curățenia: elimină lemnul uscat, deteriorat și ramurile prea subțiri sau care se freacă între ele. Taie în unghi de 45°, la 3-5 mm deasupra unui mugure orientat spre exterior. Tăietura în unghi ajută apa să se scurgă și reduce riscul de putrezire. În câteva săptămâni, diferența se vede: tufe mai aerisite și flori mai bine așezate.

3. Hortensii

La hortensii, secretul e să știi pe ce înfloresc. H. macrophylla (mophead/lacecap) face flori mai ales pe lemn vechi, deci mergi pe tăieri ușoare: curățare de tulpini slabe și flori uscate, fără „scurtări” agresive. În schimb, H. paniculata și H. arborescens înfloresc pe lemn nou și suportă tăieri mai ferme la final de iarnă/început de primăvară.

4. Clematite

Dacă ai clematite care înfloresc vara pe lăstari noi (grupa 3), martie e momentul lor. Tăierea se face tare, în februarie-martie: redu tulpinile la 15-30 cm de sol, imediat deasupra unei perechi de muguri sănătoși. Fără asta, baza se degarnisește și florile urcă prea sus, exact când ai vrea să umple gardul de culoare de la nivelul ochilor.

5. Pomi fructiferi: măr și păr

La măr și păr, tăierea de martie urmărește lumină și structură. Îndepărtează ramurile rupte, cele care se încrucișează și tot ce aglomerează interiorul. O formă tip „cupă” (coroană deschisă) ajută soarele să ajungă uniform, iar asta susține înflorirea și o creștere echilibrată. Nu te grăbi să „razi” pomul: mai bine câteva tăieturi gândite decât multe, la întâmplare.

6. Spireea

Spireele care înfloresc vara fac flori pe creșterea din anul curent, adică pe lemn nou. De aceea, la început de primăvară poți tăia hotărât: multe ghiduri recomandă scurtarea până la 30 cm de la sol, ca tufele să rămână compacte. În câteva săptămâni pornesc lăstari proaspeți, iar în mijlocul verii se umplu de inflorescențe.

7. Liliac, forsythia, weigela, magnolie, rhododendron/azalee

Majoritatea acestor arbuști înfloresc primăvara pe lemn vechi, deci tăierea serioasă se face după înflorire, altfel riști să tai chiar mugurii florali formați deja. În martie, limitează-te la curățare: ramuri uscate, rupte sau care se freacă. Dacă vrei formă, fă ajustări mici, apoi revii cu tunderea de structură când florile s-au dus.

Sfaturi utile

Ca să iasă treaba curată, ține minte:

Foarfecă ascuțită și dezinfectată; tăieturile „zdrobite” se vindecă greu.

Nu tăia radical dintr-odată: mai bine în etape, mai ales la arbuștii maturi.

Respectă regula „lemn vechi” vs. „lemn nou” înainte să scurtezi.

Martie nu e despre perfecțiune, ci despre direcție: câteva tăieturi corecte aduc lumină, aer și un start bun pentru sezon. Dacă ții cont de tipul de înflorire și nu te grăbești să tunzi arbuștii de primăvară înainte de flori, tăierile de primăvară devin cel mai simplu ritual care îți schimbă grădina.

