Container cu 15 tone de jeleuri, furat dintr-o parcare din Germania

Un container cu aproximativ 15 tone de jeleuri gumate cu fructe a fost furat dintr-un camion parcat în Neustadt-Glewe, în nordul Germaniei.

Containerul, care conținea 15 tone de jeleuri cu fructe, a fost pur și simplu ridicat de pe platforma camionului într-un interval de câteva ore, într-o zonă care ar fi trebuit să fie supravegheată.

Șoferul camionului, un bărbat de 41 de ani, a parcat vehiculul marți dimineață, la ora 07.45, într-o stație de servicii de pe autostradă, considerată sigură pentru pauzele obligatorii. Când s-a întors la ora 20.45, a descoperit că a dispărut containerul cu marfă evaluată la un sfert de milion de euro.

Poliția germană încearcă acum să afle dacă autorii au folosit utilaje grele specializate pentru a ridica unitatea de transport fără a atrage atenția trecătorilor sau a celorlalți șoferi din parcare.

Germania, ținta jafurilor alimentare de proporții

Acesta nu este primul caz de acest gen care lasă autoritățile germane cu gura căscată. În ultimii ani, hoții au vizat tot mai des camioanele cu mărfuri „delicioase”:

– 30 de tone de suc de fructe, evaluate la 70.000 de euro, au dispărut în condiții similare din orașul Wittenburg.

– 44 de tone de ciocolată în valoare de 400.000 de euro au fost furate dintr-un parc industrial din Freiburg.

Poliția a lansat un apel public către populație, sperând că cineva a observat o macara sau un alt vehicul greu în zona parcării de lângă Neustadt-Glewe. Principala ipoteză este că marfa va fi vândută pe „piața neagră” a produselor alimentare la prețuri reduse.

