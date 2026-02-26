4.5 C
Un card rar Pokémon a fost vândut cu 16,5 milioane de dolari

De Daniela Moise

Un card rar Pokémon a fost vândut săptămâna trecută pentru 16,5 milioane de dolari de influencerul şi wrestlerul Logan Paul. Cumpărătorul, AJ Scaramucci, fiul investitorului şi fostului director de comunicare al Casei Albe Anthony Scaramucci, consideră achiziţia o investiţie solidă.

Cardul ”Pikachu Illustrator”, emis în 1998 şi estimat că ar exista doar câteva zeci de exemplare, devine piesa centrală a portofoliului lui Scaramucci, fondator al Solari Capital. Acesta spune că valorează mai mult pentru publicul larg decât o lucrare Picasso, argumentând că impactul cultural al Pokémon depăşeşte cadrul artistic tradiţional.

Scaramucci a descris achiziţia drept primul pas într-o ”vânătoare planetară de comori”, un proiect prin care el şi fratele său urmăresc să adune active rare din diverse categorii, de la artă la obiecte de cultură pop.

Potrivit Card Ladder, piaţa cardurilor de colecţie s-a dublat în doi ani.

Paul a cumpărat cardul în 2021 pentru 5,3 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că a obţinut un câştig de peste 200%.

Scaramucci crede că aceste active pot proteja investitorii de riscul „devalorizării monedelor”, un argument clasic pentru achiziţia de active reale şi greu replicabile.

