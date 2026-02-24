Rămăşiţele Sfântului Francisc din Assisi, expuse publicului pentru prima dată de la moartea sa

Rămășițele pământești ale Sfântului Francisc sunt expuse între 22 februarie și 22 martie 2026, pentru prima dată de la moartea sa, în 1226. Evenimentul marchează împlinirea a 800 de ani de la moartea unui dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii Catolice.

Scheletul sfântului a fost exhumat din sarcofagul său din cripta Bazilicii Sfântului Francisc din Assisi, din orașul Assisi din centrul Italiei, sâmbătă dimineață, scrie CNN.

Oasele au fost apoi aranjate pe o masă în criptă, înainte de a fi transferate în biserica inferioară a bazilicii. Mai târziu în acea zi, aproximativ 300 de călugări au participat la o celebrare solemnă a Vecerniei în biserica inferioară, a anunțat bazilica într-un comunicat.

Francisc este sfântul patron al Italiei

Călugăr italian din secolul al XIII-lea, Francisc este sfântul patron al Italiei și a fost fondatorul ordinului franciscan al Fraților Minori.

Poreclit Poverello („Omul săracilor”), este una dintre cele mai venerate figuri din istoria romano-catolică și este, de asemenea, comemorat de multe biserici anglicane și unele luterane. Mii de adepți au fost atrași de carisma sa, zelul său evanghelic și angajamentul față de sărăcie și caritate.

Francisc a murit pe 3 octombrie 1226, în câmpia Assisi, într-un loc numit Santa Maria degli Angeli, în biserica Porziuncola. A doua zi, trupul său a fost transportat în interiorul zidurilor orașului Assisi și înmormântat în biserica San Giorgio, pentru a preveni furtul. Pe 24 mai 1230, trupul său a fost transferat în Bazilica San Francesco.

În 1818, sicriul a fost recuperat și deschis pentru prima dată. În 1978, a fost efectuat un examen medical, iar oasele au fost plasate într-o cutie de plexiglas. În 1994 și 2014, sicriul a fost scos din mormânt pentru a fi vizionat de un număr foarte restrâns de persoane. Rămășițele sunt acum păstrate într-un sicriu triplu: un mormânt exterior din piatră, un sicriu din bronz aurit umplut cu azot pentru a preveni degradarea și o cutie de plexiglas.

Francisc, sfântul patron al ecologiei și al animalelor

În 1979, Francisc a fost recunoscut de Papa Ioan Paul al II-lea drept sfântul patron al ecologiei și este, de asemenea, venerat ca sfântul patron al animalelor.

Regretatul Papă Francisc i-a adoptat numele datorită angajamentului său față de sărăci, pace și natură și a folosit o poezie a sfântului ca titlu al documentului său didactic de referință despre mediu.

Regretatul papă s-a inspirat, de asemenea, din eforturile de pace ale sfântului. În 1219, în timpul cruciadelor, Sfântul Francisc l-a întâlnit pe sultanul al-Kamil al Egiptului în încercarea de a aduce pacea.

„Sfântul din Assisi este încă un dar pentru toți, astăzi”

Născut la Assisi în 1181 sau 1182, Francisc a fost fiul unui bogat negustor de stofe care s-a bucurat de o adolescență și o tinerețe lipsite de griji. A plecat în război la vârsta de 20 de ani și a fost luat prizonier timp de aproape un an. A fost eliberat și s-a îmbolnăvit grav – un catalizator pentru o cotitură majoră în viața sa.

Când Francisc s-a întors la Assisi, a trecut printr-o schimbare spirituală, renunțând la lumesc și la bogăția familiei sale. Și-a dezbrăcat hainele în piața publică din Assisi și a îmbrățișat o viață de sărăcie radicală.

„Sfântul din Assisi este încă un dar pentru toți astăzi”, a declarat fratele Giulio Cesareo, purtător de cuvânt al franciscanilor din Assisi, într-un anunț online. „Dar chiar și pentru cei care nu sunt credincioși, Sfântul Francisc este o veste bună: posibilitatea concretă, dovedită istoric, a unei vieți umane care nu se bazează pe competiție, ci pe colaborare și slujire reciprocă”.

Pentru Assisi, festivitățile din acest an reprezintă o provocare organizațională semnificativă: se așteaptă la aproximativ 450.000 de persoane, iar rezervările la lăcașurile religioase din oraș și din zonele înconjurătoare sunt aproape complet ocupate.

Cum este organizată intrarea în bazilică

Rămășițele Sfântului Francisc vor fi expuse până pe 22 martie, la altarul principal al bisericii inferioare a Bazilicii Sfântului Francisc din Assisi, chiar sub frescele lui Giotto. Expoziția, cu tururi ghidate pentru vizitatori, va oferi șansa de a „redescoperi moștenirea lui Francisc, un om al cărui mesaj de pace și fraternitate continuă să vorbească inimii umanității”, potrivit site-ului bazilicii.

Începând cu ora 7.00, duminică, 22 februarie, credincioșii, după rezervările obligatorii și gratuite de pe francescovive.org, vor ajunge în piața din fața bazilicii, unde a fost instalat un cort. După scanarea codului QR, vor fi conduși de-a lungul unei alei delimitate, unde vor primi o „broșură a pelerinului” cu instrucțiuni pentru a experimenta călătoria spirituală prin arta din interiorul bazilicii.

Dimineața devreme și după-amiaza târziu, credincioșii intră independent, stând la coadă spre sicriu, în timp ce în orele centrale, grupuri împărțite pe limbi pleacă la fiecare 10 minute, însoțite de frați pe calea de venerație, la sfârșitul căreia primesc o cateheză. Tururile ghidate organizate, cu durata de o jumătate de oră, au loc între orele 9.00 și 12.45 și 14.00 și 17.45.

