Megastructura construită pentru eternitate: Jetavanaramaya, colosul de cărămidă al lumii antice

Anuradhapura, fosta capitală a Sri Lankăi, oferă vizitatorilor o experiență rară: un loc în care trecutul nu este doar conservat, ci trăit zilnic. În zilele cu lună plină, pelerini budiști îmbrăcați în alb, călugări în robe de șofran și vizitatori din întreaga lume se adună într-un ritual neîntrerupt de peste două milenii. În centrul acestui peisaj sacru se află una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale lumii antice: stupa Jetavanaramaya.

Prima capitală budistă a insulei

Situată pe câmpiile centrale-nordice ale Sri Lankăi, Anuradhapura a fost prima mare capitală a insulei și primul loc din afara Indiei care a adoptat budismul. Astăzi, orașul rămâne unul dintre cele mai sacre centre ale lumii budiste. În vastul său parc arheologic se regăsesc mănăstiri, rezervoare și stupe monumentale, dar niciuna nu se compară ca dimensiune cu Jetavanaramaya.

Lucrări de restaurare efectuate în 2010 la Abhayagiri Dagoba, o altă stupă la Anuradhapura

Finalizată în jurul anului 301 d.Hr., stupa a fost construită din aproximativ 93 de milioane de cărămizi și avea inițial o înălțime de circa 122 de metri, fiind la acea vreme a treia cea mai mare structură artificială de pe Pământ, după piramidele din Giza.

O realizare inginerească fără precedent

Chiar și după secole de prăbușiri și restaurări, Jetavanaramaya se ridică astăzi la aproximativ 71 de metri și rămâne cea mai mare structură din cărămidă construită vreodată, raportat la volum. Arheologii estimează că materialul folosit ar fi suficient pentru a construi un zid de un metru înălțime între Londra și Edinburgh.

Construcția a presupus o organizare excepțională. Milioane de cărămizi au fost produse, transportate și așezate cu precizie, probabil cu ajutorul elefanților, al carelor cu boi și al unei forțe de muncă mixte, formată din localnici, credincioși și captivi de război. Fundațiile au fost testate prin metode ingenioase pentru epocă, inclusiv inundarea solului pentru a observa stabilitatea acestuia, potrivit CNN.

Un centru religios controversat

Jetavanaramaya nu a fost doar o construcție monumentală, ci și nucleul unui vast complex monastic, Jetavana Vihara, care adăpostea sute de călugări. Totuși, edificarea sa a fost controversată. Amplasată pe un teren asociat tradițional cu instituția budistă ortodoxă Maha Vihara, stupa a devenit ulterior legată de doctrine Mahayana, diferite de budismul Theravada dominant în Sri Lanka.

„Oamenii veneau să ofere robe, cărți, mâncare – orice – pentru a câștiga merite”, spune Godamune Pannaseeha, ofițer superior de arheologie din Anuradhapura

Descoperirile arheologice, inclusiv panouri de aur inscripționate cu texte Mahayana în sanscrită, sugerează că Jetavana a fost un centru al gândirii budiste cosmopolite, conectat prin rute comerciale și culturale cu India și lumea mai largă a Oceanului Indian.

Glorie, uitare și redescoperire

De-a lungul secolelor, cutremurele, ploile musonice și abandonul au dus la degradarea monumentului. Ultima restaurare majoră a avut loc în secolul al XII-lea, iar intervențiile moderne, uneori discutabile, au modificat materialele originale. Cu toate acestea, Jetavanaramaya continuă să impresioneze prin dimensiune și ingeniozitate.

Astăzi, ea rămâne mai puțin cunoscută la nivel internațional decât alte monumente antice, dar reprezintă o dovadă clară a capacității unei civilizații de a construi pentru eternitate, folosind nu piatra, ci pământul, credința și cunoașterea.

Jetavanaramaya nu este doar o relicvă a trecutului, ci un simbol al ambiției umane și al devoțiunii religioase, o megastructură care, după aproape 1.700 de ani, continuă să sfideze timpul.

