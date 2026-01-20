O replică uriașă a presupusului mesaj de ziua lui Trump către Epstein, amplasată pe National Mall

O replică înaltă de 3 metri a presupusului mesaj de ziua lui Donald Trump către Jeffrey Epstein a fost amplasată pe National Mall, în Washington, DC, stârnind reacții și readucând în prim-plan una dintre cele mai controversate povești politice ale ultimilor ani.

Instalația face parte dintr-o serie de lucrări realizate de un grup artistic care se identifică sub numele „The Secret Handshake”. Jumătate din structură reproduce o felicitare care poartă numele lui Trump și care ar fi făcut parte dintr-o colecție de scrisori oferite lui Epstein la începutul anilor 2000. Mesajul ar conține un desen cu silueta unei femei goale, semnătura „Donald” și fraza: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

Cealaltă parte a instalației afișează mesajul: „La mulți ani unui «tip extraordinar!»”, iar o placă amplasată în apropiere îi încurajează pe trecători să semneze felicitarea cu mesaje adresate administrației Trump. Potrivit unei declarații a grupului The Secret Handshake, lucrarea a fost montată peste noapte, duminică, și are autorizație să rămână expusă până vineri, 23 ianuarie.

Mesajul controversat a apărut în iulie anul trecut

Mesajul controversat a fost relatat pentru prima dată de The Wall Street Journal, în iulie anul trecut. Donald Trump a negat că ar fi semnat scrisoarea sau că ar fi avut o relație apropiată cu Epstein și a dat în judecată publicația. De asemenea, fostul președinte a sugerat că documentul ar putea fi un fals. Trump nu a fost acuzat de fapte penale în legătură cu Epstein, care a murit în detenție în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru trafic sexual.

Instalația apare într-un context tensionat, în care administrația este presată să publice integral dosarele Epstein, potrivit CNN. Departamentul de Justiție a anunțat recent că a făcut publice peste 12.000 de documente, reprezentând mai puțin de 1% din totalul existent, în condițiile în care termenul legal pentru publicarea completă a dosarelor a fost stabilit pentru 19 decembrie 2025.

Grupul The Secret Handshake nu este la prima acțiune de acest tip. În toamnă, colectivul a amplasat pe National Mall o statuie intitulată „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”, reprezentându-i pe Trump și Epstein, iar anterior a realizat și alte instalații satirice critice la adresa fostului președinte american.

