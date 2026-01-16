Cotlet de porc la cuptor

Ingrediente: un cotlet de porc fără os, sare, piper, boia de ardei, ceapă și usturoi praf, ulei de măsline extravirgin.

Mod de preparare:

Tamponează bine cotletul de porc cu prosoape de bucătărie. Presară pe el sare, piper, boia, ceapă și usturoi uscate, în pulbere. Stropește cu ulei și freacă bine. Puteți folosi boia dulce afumată.

Acoperă-l cu folie alimentară și bagă-l în frigider peste noapte sau măcar 4 ore.

Scoate carnea din frigider și las-o sa ajungă la temperatura camerei. Prăjește carnea în tigaie pentru câteva minute, la foc mare, cu 1-2 linguri de ulei, pentru a preveni uscarea în cuptor.

Pune bucata de cotlet pe o foaie de hârtie de copt și toarnă deasupra zeama lăsată în tigaie. Strânge bine hârtia și învelește totul în folie de aluminiu.

Bagă carnea la cuptorul preîncălzit la 180°C pentru circa o oră.

Când carnea e aproape gata, înlătură folia, dă cuptorul la 200 de grade C și lăsăm carnea să se rumenească, stropind-o cu zeama pe care și-a lăsat-o.

Lasă cotletul de porc să se răcească complet și pune-l în frigider învelit în hârtie sau folie. Se consumă în următoarele 3-4 zile de la preparare.

Sursa: g4food.ro