(VIDEO) Fiul lui Rob și Michele Reiner, acuzat de crimă în urma morții părinților săi

Nick Reiner, fiul lui Rob și Michele Reiner, va fi acuzat de crimă în legătură cu moartea părinților săi, potrivit Biroului Procurorului Districtual din comitatul Los Angeles. Bărbatul în vârstă de 32 de ani se confruntă cu două capete de acuzare de crimă de gradul întâi, în urma înjunghierii fatale a acestora.

Acuzație suplimentară privind utilizarea unei arme albe

Pe lângă acuzațiile de crimă, procurorii au anunțat că Nick Reiner este vizat și de o acuzație specială pentru presupusa utilizare a unui cuțit în comiterea faptelor. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre circumstanțele exacte ale crimei.

Reținut fără drept de cauțiune

Nick Reiner se află în prezent în arest și este reținut fără drept de cauțiune. Data primei sale înfățișări în fața instanței nu a fost încă stabilită, urmând să fie anunțată ulterior, conform comunicatului oficial al procurorului districtual.

Reacții din lumea publică

Moartea lui Rob Reiner a stârnit reacții ample în spațiul public. Numeroase personalități din lumea filmului i-au adus un omagiu regizorului, cunoscut pentru cariera sa prolifică, care a inclus filme de succes precum When Harry Met Sally, The Princess Bride și A Few Good Men.

În același timp, președintele Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa lui Rob Reiner, declarații care au fost condamnate atât de legislatori, cât și de vedete din industria cinematografică.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care au murit Michele și Rob Reiner. Procurorii nu au comentat încă asupra unui posibil motiv al crimei.

