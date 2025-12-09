Un albanez a evadat de patru ori din închisori din Italia şi Belgia

Toma Taulant, un albanez de 41 de ani, a evadat sâmbătă noapte din închisoarea de maximă securitate Opera din Milano, unde sunt încarcerați și păziți îndeaproape mai mulți șefi mafioți. Profitând de schimbul de tură al gardienilor, în jurul orei 6 dimineața, Taulant a tăiat gratiile de la fereastra celulei folosind o pilă furată din atelierul penitenciarului.

A coborât apoi aproximativ șase metri până la sol, folosind cearșafuri înnodate, a escaladat un zid exterior al închisorii și a dispărut. A folosit aceeași metodă clasică în februarie 2013, când a evadat dintr-o închisoare din Parma. Prima sa evadare avusese loc în 2009, din penitenciarul Terni, în Italia centrală.

În decembrie 2013, după ce a fost prins în Belgia, Taulant și-a schimbat tactica la evadarea din închisoarea Lantin, lângă Liège: în loc de pilă și cearșafuri, i-a convins pe alți deținuți să formeze o piramidă umană în curtea închisorii, permițându-i să se cațere peste zidul exterior.

Capturat după fiecare evadare

Deși s-a dovedit priceput la evadări, Taulant a fost mai puțin eficient în a se ascunde după fugă. Poliția l-a capturat de fiecare dată, inclusiv în 2010, când a fost găsit într-un apartament din Milano, înconjurat de bijuterii furate, carduri de credit și trei pistoale cu amortizor. În 2015, la doi ani după evadarea de la Lantin, a fost prins ieșind dintr-o pizzerie în Belgia.

O nouă operațiune de căutare este acum în desfășurare pentru a-l prinde din nou, astfel încât să își poată continua executarea pedepsei pentru jaf și alte infracțiuni, care urma să se încheie în 2048.

Gennarino De Fazio, reprezentant sindical al gardienilor de penitenciare din Italia, a atras atenția că supraaglomerarea și lipsa de personal fac evadările mai ușoare. Închisoarea Opera din Milano găzduia 1.338 de deținuți, deși are o capacitate oficială de 918, și doar 533 de gardieni, față de necesarul de 811. „Această situație încalcă drepturile fundamentale ale deținuților, dar reprezintă și o provocare uriașă pentru gardieni”, a spus el.

