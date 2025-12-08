Vaticanul returnează artefactele sacre ale popoarelor indigene canadiene, după un secol

Liderii indigeni canadieni au întâmpinat duminică, 7 decembrie, pe pista Aeroportului Internațional Pierre Elliott Trudeau din Montreal, peste 60 de artefacte sacre și culturale returnate de Vatican după mai bine de un secol de la îndepărtarea lor. Printre acestea se află un caiac inuit rar din piele de focă, simbol al tradițiilor culturale Inuvialuit și al legăturii cu mediul Arctic.

Șefa națională a Adunării Primelor Națiuni, Cindy Woodhouse Nepinak, vorbește în timpul unei conferințe de presă în care a întâmpinat 62 de artefacte culturale indigene la sosirea lor de la Vatican în Dorval, Quebec, Canada

Repatrierea marchează punctul culminant al unei campanii de trei ani a comunităților Primelor Națiuni, inuite și métis, susținută încă de Papa Francisc, care a oferit scuze pentru abuzurile istorice comise în școlile rezidențiale administrate de Biserică în Canada. Această mișcare se înscrie într-un trend global al muzeelor de a restitui obiecte culturale obținute în mod controversat, recunoscând importanța lor pentru identitatea popoarelor indigene.

Cindy Woodhouse Nepinak, șefa națională a Primelor Națiuni, a descris acest moment ca fiind „important și emoționant pentru multe comunități din întreaga țară”, subliniind că drumul către reconciliere este încă lung. Natan Obed, președintele Inuit Tapiriit Kanatami, a adăugat că aceste „strămoși culturali” vor contribui la continuitatea și revitalizarea practicilor tradiționale.

Artefactele au fost inițial aduse la Roma în 1925

Artefactele au fost inițial aduse la Roma în 1925 pentru Expoziția Misiunilor Vaticanului, eveniment care a promovat influența Bisericii și a expus obiectele comunităților indigene fără consimțământul acestora. Istoricul Cody Groat de la Universitatea Western din Canada a declarat că termenul de „dăruire” folosit de Vatican este extrem de contestabil, dat fiind contextul în care identitatea culturală a populațiilor indigene era suprimată prin legislație și prin școlile rezidențiale.

Deși Papa Francisc a promis returnarea artefactelor, operațiunea a fost finalizată de succesorul său, Papa Leon, potrivit CNN. Acum, obiectele vor fi examinate la Muzeul Canadian de Istorie din Gatineau, Quebec, înainte de a fi redistribuite în comunitățile de origine, unde vor putea fi studiate și utilizate de liderii și experții indigeni pentru a păstra și transmite cunoștințele tradiționale.

Această repatriere nu doar că aduce artefactele „acasă”, dar simbolizează și un gest de reconciliere culturală și respect față de drepturile și tradițiile popoarelor indigene, deschizând un capitol nou în relația dintre Biserica Catolică și comunitățile canadiene.

