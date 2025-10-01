(VIDEO) Nepal: O fetiță de 2 ani a fost aleasă drept noua zeiță vie Kumari

În timpul festivalului Dashain, cea mai importantă sărbătoare religioasă din Nepal, o fetiță de 2 ani și 8 luni, Aryatara Shakya, a fost proclamată marți drept noua Kumari, sau „zeiță virgină”, tradiție venerată deopotrivă de hinduși și budiști.

Noua zeiță vie a fost purtată de familie pe străzile din Kathmandu, unde mulțimea s-a adunat să o binecuvânteze. În cadrul ceremoniei, credincioșii i-au atins picioarele cu fruntea – cel mai înalt gest de respect – și i-au oferit flori și bani, înainte ca micuța să fie dusă la palatul templului, care îi va deveni casă în următorii ani.

Tradiția Kumari

Kumariile sunt alese dintre fetițele clanurilor Shakya ale comunității Newar, locuitori indigeni ai văii Kathmandu. Procesul de selecție este riguros: candidatele trebuie să aibă trăsături „impecabile”, să nu se teamă de întuneric și să aibă între 2 și 4 ani.

Fosta Kumari, Trishna Shakya, acum în vârstă de 11 ani, a fost zeiță vie din 2017. Conform tradiției, o Kumari încetează să fie zeiță atunci când atinge pubertatea și revine la viața de muritor.

Festivaluri și semnificații

Ceremonia are loc în cadrul festivalului Dashain, o celebrare de 15 zile a victoriei binelui asupra răului, conform CNN. Evenimentul urmează după Indra Jatra, unde Kumari este plimbată prin oraș într-un car tras de credincioși, și precede festivalul luminilor Tihar (Diwali).

Joi, noua Kumari va oferi binecuvântări credincioșilor și chiar președintelui Nepalului.

O viață izolată

Deși familia Kumari câștigă prestigiu și respect în societate, viața fetițelor-zeițe este adesea izolată. Ele au puțini prieteni de joacă, ies în public doar în timpul festivalurilor și se confruntă cu dificultăți de adaptare după ce revin la viața normală.

În ultimii ani, tradiția a evoluat: Kumari au voie să primească educație de la tutori privați și acces la unele facilități moderne, precum televizorul. De asemenea, guvernul nepalez le oferă fostelor Kumari o pensie modestă de aproximativ 110 dolari pe lună, echivalent cu puțin peste salariul minim.

Tatăl noii Kumari, Ananta Shakya, a spus că familia a simțit de la început că fiica lor este specială: „Soția mea a visat, în timpul sarcinii, că este o zeiță. Ieri era doar fiica mea, astăzi este o zeiță.”

Citește și: (VIDEO) Aterizare de urgență pe autostrada I-15: avion de mici dimensiuni, fără răniți