13.3 C
Craiova
miercuri, 1 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazin(VIDEO) Aterizare de urgență pe autostrada I-15: avion de mici dimensiuni, fără răniți

(VIDEO) Aterizare de urgență pe autostrada I-15: avion de mici dimensiuni, fără răniți

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Un avion de mici dimensiuni a efectuat o aterizare de urgență pe autostrada Interstate 15, în zona nordică a orașului San Diego. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:48, lângă ieșirea de pe Balboa Avenue, conform jurnalului Patrulei Autostrăzilor din California.

Aterizare între benzi de circulație

Imagini surprinse de FOX 5/KUSI arată aeronava coborând controlat între linia de delimitare centrală și banda rapidă, în timp ce vehiculele continuau să circule pe autostradă. Traficul a fost ulterior restricționat pentru ca echipele de intervenție să poată securiza zona, potrivit Yahoo News.

Nicio victimă

Departamentul de Pompieri și Salvare din San Diego a confirmat că avionul nu s-a prăbușit și că nu au existat răniți. Pilotul și pasagerul au refuzat să facă declarații presei. Autoritățile au precizat că aterizarea a fost cauzată de o urgență mecanică. Elicopterul SkyFOX/KUSI a surprins scenele din aer, în timp ce echipajele de salvare coordonau evacuarea aeronavei. Avionul a fost ulterior remorcat și scos în siguranță de pe autostradă în cursul serii.

Citește și: Închiderea guvernului SUA: schimb de acuzații între republicani și democrați

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA