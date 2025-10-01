(VIDEO) Aterizare de urgență pe autostrada I-15: avion de mici dimensiuni, fără răniți

Un avion de mici dimensiuni a efectuat o aterizare de urgență pe autostrada Interstate 15, în zona nordică a orașului San Diego. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:48, lângă ieșirea de pe Balboa Avenue, conform jurnalului Patrulei Autostrăzilor din California.

Aterizare între benzi de circulație

Imagini surprinse de FOX 5/KUSI arată aeronava coborând controlat între linia de delimitare centrală și banda rapidă, în timp ce vehiculele continuau să circule pe autostradă. Traficul a fost ulterior restricționat pentru ca echipele de intervenție să poată securiza zona, potrivit Yahoo News.

Nicio victimă

Departamentul de Pompieri și Salvare din San Diego a confirmat că avionul nu s-a prăbușit și că nu au existat răniți. Pilotul și pasagerul au refuzat să facă declarații presei. Autoritățile au precizat că aterizarea a fost cauzată de o urgență mecanică. Elicopterul SkyFOX/KUSI a surprins scenele din aer, în timp ce echipajele de salvare coordonau evacuarea aeronavei. Avionul a fost ulterior remorcat și scos în siguranță de pe autostradă în cursul serii.

