Preşedintele unei ţări a luat o decizie incredibilă: Crăciunul va începe în octombrie!

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a anunțat luni că, și în acest an, Crăciunul va fi celebrat cu trei luni mai devreme, începând de la 1 octombrie, cu scopul declarat de a aduce „bucurie” poporului, scrie CBS.

Decizia survine într-un context tensionat, marcat de escaladarea conflictului cu administrația Donald Trump, care îl acuză pe Maduro că ar colabora cu rețele de trafic cu narcotice și a crescut recompensa pentru prinderea sa. În paralel, liderul de la Caracas a ordonat desfășurarea a 25.000 de soldați la frontiere, invocând necesitatea de a apăra țara, notează Antena3CNN.

„Și în acest an, Crăciunul începe pe 1 octombrie, cu bucurie, comerț, activitate, cultură, colinde, dans și mâncăruri tradiționale”, a declarat Maduro, în cadrul unei emisiuni locale.

Nu este prima dată când Maduro schimbă calendarul sărbătorilor. În 2024, după alegerile prezidențiale contestate și denunțate ca frauduloase de opoziție și de Washington, el a mutat Crăciunul în octombrie, pe fondul unei crize politice și sociale majore.

