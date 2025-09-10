Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service

Nu există proprietar de mașină care să nu fi simțit frustrarea unei zgârieturi apărute pe caroserie. De la mici accidente în parcare până la pietre aruncate de alte vehicule, aceste mici imperfecțiuni pot strica aspectul unui autovehicul îngrijit.

Pentru zgârieturile superficiale, cele pe care abia le simți cu unghiile, o soluție surprinzător de eficientă poate fi chiar pasta de dinți. Înainte de orice aplicare, este esențial să cureți foarte bine zona afectată. Orice particulă de murdărie prezentă poate agrava problema, zgâriind și mai mult vopseaua. Odată ce suprafața este curată, aplicarea pastei de dinți pe o lavetă umedă din microfibră și frecarea delicată, în mișcări circulare, poate diminua vizibil zgârieturile.

Dacă zgârieturile sunt mai adânci și pasta de dinți nu mai este suficientă, următoarea opțiune este utilizarea unui produs special destinat îndepărtării zgârieturilor. Aceste soluții se găsesc în magazinele de profil și sunt concepute să uniformizeze suprafața vopselei. La fel ca în cazul pastei de dinți, curățenia zonei afectate rămâne crucială, iar citirea atentă a instrucțiunilor de utilizare garantează un rezultat optim. După aplicare, excesul de produs se șterge cu o cârpă curată din microfibră, pentru a evita petele sau urmele.

Pentru proprietarii care doresc o soluție mai profesionistă, polish-ul auto poate fi cea mai bună alegere. Acesta poate fi aplicat cu o mașină de polishat și ajută la reducerea zgârieturilor mai adânci, oferind în același timp un finisaj uniform și lucios. Produsele de acest tip se găsesc în magazinele specializate sau online.

În cazul zgârieturilor foarte adânci, nici pasta de dinți, nici produsele specializate sau polish-ul auto nu pot oferi rezultate complete. În astfel de situații, revopsirea segmentului afectat de către un service autorizat rămâne singura soluție.

