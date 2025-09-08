Un tânăr și-a construit o locuință pe propria camioneta! Cât l-a costat investiţia

Pasionat de călătorii, un tânăr de 21 de ani a ajuns la concluzia că deplasările lui ar fi mai puțin costisitoare dacă ar avea o rulotă. Dar pentru că o rulotă îi depășește cu mult bugetul, a decis să-și amenajeze „o casă” pe camioneta lui.

Seth locuiește acum în căsuță construită în remorca Fordului său Ranger din 2003 și călătorește prin SUA însoțit de câinele lui, Stella.

Seth a construit o structură din placaj pe spatele mașinii sale, a izolat-o și a transformat-o treptat într-un spațiu confortabil unde se simte ca acasă. A decis să facă acest pas acum mai bine de un an, pentru a putea căuta libertatea și aventura în locul confortului obișnuit.

La început, a folosit doar o structură mică, dar treptat a reconstruit și îmbunătățit-o. A petrecut prima noapte ascultând ploaia lovind acoperișul și și-a dat seama că această cabană era casa lui. Recunoaște că îi este dor de apa caldă curentă dintr-o locuință clasică, dar apreciază faptul că se poate trezi unde își dorește și gătitul în aer liber, se arată în Antena3cnn. El păstrează doar obiecte esențiale în mașină, ceea ce îi oferă libertate de mișcare și independență.

Seth a spus că reamenajarea camionetei lui și transformarea în casă l-a costat doar aproximativ 2.500 de euro.

