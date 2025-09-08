22.8 C
Craiova
marți, 9 septembrie, 2025
Russell Crowe și Rami Malek, în centrul atenţiei la Toronto cu drama istorică „Nuremberg“

De Tiberiu Cocora

Laureații premiilor Oscar Russell Crowe și Rami Malek au captivat audiențele din Toronto cu drama istorică „Nuremberg“, care a fost primită cu ovații în picioare timp de 4 minute după premiera internațională de duminică, transmite Reuters.

Regizorul James Vanderbilt prezintă evenimentele celebrului proces al celor 22 de membri de rang înalt al partidului nazist la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Russell Crowe joacă rolul liderului nazist Hermann Goring, în timp ce Rami Malek îl potretizează pe psihiatrul Douglas Kelley din cadrul U.S. Army, care a primit misiunea de a-l evalua pe Goring și pe alți lideri naziști.

„Sunt foarte multe filme despre cel de-Al Doilea Război Mondial, dar nu sunt foarte multe despre perioada de imediat după încheierea războiului”, a punctat regizorul Vanderbilt pentru Reuters, de pe covorul roșu al Festivalului Internațional de Film de la Toronto.

El a mai precizat că producția beneficiază de o distribuție de zile mari, cu Michael Shannon, Richard E. Grant, John Slattery și Leo Woodall, printre alții. Filmul este bazat pe cartea de non-ficțiune a lui Jack El-Hai din 2013 ”The Nazi and the Psychiatrist”.

Richard E. Grant, care interpretează rolul avocatului britanic David Maxwell Fyfe, a adus în discuție cercetarea exhaustivă realizată de Vanderbilt pe acest subiect.

