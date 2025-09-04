Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit

Designerul italian Giorgio Armani a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi, transmite Reuters. Simbolul modei contemporane s-a stins la vârsta de 91 de ani

„Cu nemărginită durere, Grupul Armani anunță moartea creatorului, fondatorului și neobositei sale forțe motrice: Giorgio Armani“, conform comunicatului casei de modă.

Numele lui Giorgio Armani a devenit sinonim cu stilul și eleganța Italiei moderne. El a combinat flerul unui designer cu perspicacitatea omului de afaceri, conducând o companie care avea încasări de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an.

Giorgio Armani nu s-a simțit bine în ultima perioadă

Giorgio Armani nu s-a simțit bine în ultima perioadă, fiind nevoit să se retragă de la defilările casei sale de modă din luna iunie, de la Milano, cu ocazia Săptămânii Monei Masculine, fiind prima oară în cariera sa când a lipsit de la o defilare de modă la care participa compania sa.

Cunoscut pentru minuțiozitatea și perfecționismul cu care superviza fiecare detaliu al colecțiilor sale

Supranumit ‘Re Giorgio’ – Regele Giorgio – creatorul de modă a fost cunoscut pentru minuțiozitatea și perfecționismul cu care superviza fiecare detaliu al colecțiilor sale și fiecare aspect al afacerii pe care o conducea, de la publicitate și până la aranjarea frizurii modelelor sale înainte de a păși pe catwalk.

Corpul va fi depus la o capelă din Milano în zilele de sâmbătă și duminică, urmând să fie înmormântat în cadrul unor funeralii private la o dată nespecificată, conform comunicatului Grupului Armani.

