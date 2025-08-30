Ce legume se cultivă în septembrie

Septembrie marchează trecerea de la căldura verii la răcoarea toamnei, însă solul încă păstrează din energia acumulată în lunile toride. Această combinație de pământ cald și aer mai rece creează condiții ideale pentru multe legume care, paradoxal, se dezvoltă mai bine acum decât în plin sezon estival.

Dacă în iulie sau august frunzele se ofilesc sub arșiță, în septembrie ele găsesc un climat blând, perfect pentru răsărire și o creștere echilibrată. Zilele mai scurte reduc stresul termic, iar nopțile răcoroase îmbunătățesc gustul unor legume. Morcovii și sfecla, de pildă, devin mai dulci datorită transformării amidonului în zaharuri, notează Realitatea.net.

Spanacul – frunza care iubește frigul

Rezistent la temperaturi scăzute, spanacul semănat în septembrie dă frunze fragede în doar câteva săptămâni. Dacă iarna este blândă, recolta poate continua și în lunile reci. Iar un avantaj suplimentar: plantele care rămân în sol reiau creșterea primăvara, oferind verdețuri proaspete când piața este încă săracă.

Usturoiul – vedeta lunii septembrie

Nicio altă cultură nu este mai legată de această perioadă decât usturoiul. Plantat toamna, dezvoltă rădăcini puternice înainte ca solul să înghețe și oferă recolte mult mai viguroase decât cel pus primăvara. Grădinarii recomandă cățeii mari, sănătoși, așezați cu vârful în sus, la câțiva centimetri adâncime.

Ceapa verde de iarnă

Un alt aliat al grădinarilor este ceapa verde. Soiurile dedicate sezonului rece rezistă în sol și oferă primele recolte încă din martie. Secretul este plantarea bulbilor mai mici, care trec mai bine peste ger, într-un sol bine drenat.

Rădăcinoase și crucifere mai gustoase în frig

Morcovii, sfecla, napii, conopida sau varza kale nu doar că tolerează frigul, dar devin și mai delicioase după primele nopți reci. Frigul stimulează acumularea de zaharuri, transformând aceste legume în adevărate delicii de toamnă târzie.

Septembrie nu închide sezonul de grădinărit, ci deschide o etapă nouă. Usturoiul, spanacul, salata de iarnă, măcrișul, ceapa verde și rădăcinoasele sunt investiții sigure pentru cine dorește să aibă legume gustoase, fie la final de toamnă, fie imediat ce primăvara își face simțită prezența.

