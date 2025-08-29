(VIDEO) Un drum pavat a fost descoperit pe fundul Oceanului Pacific

O expediție științifică desfășurată în 2022 într-o regiune aproape necunoscută a Oceanului Pacific, la nord de Insulele Hawaii, a făcut o descoperire uluitoare: pe fundul mării se află o formațiune geologică ce amintește perfect de un drum pavat cu cărămizi galbene. O simplă coincidență a naturii sau indiciul unei legende vechi.

Descoperirea a fost făcută de nava de explorare Nautilus în timp ce carta creasta submarină Liliʻuokalani, parte a Monumentului Național Marin Papahānaumokuākea (PMNM). Această arie protejată este una dintre cele mai mari zone de conservare marină din lume, mai vastă decât toate parcurile naționale din Statele Unite la un loc, iar din suprafața sa a fost explorat doar aproximativ 3%, conform stiripesurse.ro.

Cercetătorii de la Ocean Exploration Trust explorează această regiune sălbatică

Cercetătorii de la Ocean Exploration Trust explorează această regiune sălbatică, aflată la peste 3.000 de metri sub valuri, iar publicul poate urmări în direct aceste incursiuni. Un montaj video cu cele mai importante momente ale expediției, publicat pe YouTube în aprilie 2022, a surprins reacția de uimire a cercetătorilor în momentul în care au dat peste formațiunea neobișnuită.

Vechiul fund de lac descoperit de cercetători pe vârful muntelui submarin Nootka pare surprinzător de uscat

Deși se află la aproximativ 1.000 de metri adâncime, vechiul fund de lac descoperit de cercetători pe vârful muntelui submarin Nootka pare surprinzător de uscat. Echipa a remarcat că solul arată ca o „crustă coaptă” ce pare că ar putea fi desprinsă. Într-o mică secțiune, roca vulcanică s-a fracturat în unghiuri drepte, creând un model ce imită perfect cărămizile unui drum pavat.

„Fracturile unice la 90 de grade sunt, cel mai probabil, rezultatul stresului termic de încălzire și răcire, provocat de erupții vulcanice multiple în această zonă”, explică o descriere a videoclipului.

La prima vedere, efectul poate fi confundat cu ușurință cu o cale spre o lume fantastică. Și, într-un fel, această impresie nu este complet greșită. Urmărirea acestui „drum de cărămidă” este, de fapt, un semn că ne îndreptăm în direcția corectă pentru a descifra secretele geologice ascunse ale Pământului și pentru a înțelege mai bine propria noastră planetă.

Citeşte şi: Departamentul de Stat al SUA aprobat vânzarea către Ucraina a mii de rachete de croazieră