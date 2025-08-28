Tristan Tate, interzis la un festival din România la care era cap de afiș

Tristan Tate ar fi trebuit să susțină o conferință la Sense4Fit, un festival de fitness, dar organizatorii au decis să facă un pas în spate după criticile din mediul online. Astfel, aceștia au anunțat că britanicul nu va mai participa la eveniment.

Influencerul, urmărit penal în România și Marea Britanie pentru mai multe infracțiuni printre care viol sau trafic de persoane, era invitat pe 31 august, la festivalul Sense4Fit, unde trebuia să vorbească despre „Codul campionului: viață, sport și fitness”. Deși apare pe afiș, organizatorii au decis că nu îl vor mai primi. O mulțime de internauți i-au criticat pe organizatorii festivalului susținând că Tristan Tate nu are ce să caute la eveniment. Aceștia au subliniat faptul că este promovată o persoană urmărită penal pentru infracțiuni grave, notează Stiripesurse.

„Sense4FIT, cred că glumești în momentul în care vii – cu doar câteva zile înainte – cu acest anunț special. Atât de special, încât inviți un nume precum Tristan Tate, cu zeci de capete de acuzare. Helloooo, vorbim de viol, trafic de persoane, evaziune, agresiune. Zeci!!!”, a scris Andrei Voinea, specialist în PR. „Un brand care decide să vină cu un astfel de statement, mai ales în ceea ce privește femeile, nu își respectă publicul”.

„Classy, faceți și un colț al violatorilor? Cu demos & stuff? Investitorilor din Sense4FIT – simțiți că ați investit smart? Participantelor la eveniment – vă simțiți safe?”, a scris, pe Facebook, Tudor Galoș, specialist în protecția datelor.

Organizatorii au luat măsuri

Cei de la Sense4Fit au decis să șteargă afișul în care apărea britanicul și au publicat un comunicat în care au anunțat că Tristan Tate nu va participa.

„Părerea voastră contează pentru noi, iar dorința noastră este ca evenimentul să rămână un spațiu în care toți participanții să fie aliniați, unde fiecare să se simtă binevenit și unit în scopul nostru comun: sănătatea, sportul și stilul de viață activ. Ne dorim să evităm criticile, mesajele de ură și orice element care ar putea afecta atmosfera pozitivă a evenimentului”, au explicat organizatorii.

