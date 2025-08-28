Bijuterii din aur şi numeroase sigilii, descoperite într-un mormânt vechi de 4.000 de ani

La Tepe Chalow, în nord-estul Iranului, arheologii au documentat un mormânt somptuos din Epoca Bronzului, aparținând unei adolescente. Monumentul funerar conține bijuterii din aur, recipiente din piatră sculptată și mai multe sigilii care sugerează că persoana îngropată acolo făcea parte dintr-o familie importantă în societate.

Cunoscut sub numele de „Mormântul 12”, acesta datează din prima jumătate a mileniului al II-lea î.Hr. și este cea mai bogată înmormântare descoperită până acum în situl din Iran, cu 34 de obiecte distincte recuperate, notează Antena3CNN. Printre obiectele descoperite în monumentul funerar se numără inele și cercei din aur, două ace din fildeș, ornamente din bronz și o serie de piese din piatră. De asemenea, a fost găsită ceramică fin lucrată, tipică stilurilor Epocii Bronzului din regiune.

Trupul fetei a fost depus într-o poziție ghemuită, pe partea dreaptă, cu mâinile lângă față și orientat spre sud-est. Vase de ceramică au fost plasate în spatele spatelui, deasupra capului și sub picioare, respectând un tipar repetat în cimitirul respectiv.

Arheologii plasează Tepe Chalow în cadrul Complexului Arheologic Bactria-Margiana (BMAC), un vast orizont cultural care se întindea de la delta Murghab din Turkmenistan până în nord-estul Iranului.

