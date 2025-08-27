32.9 C
Craiova
miercuri, 27 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazin(VIDEO) SpaceX Starship reușește primul test complet de reintrare atmosferică

(VIDEO) SpaceX Starship reușește primul test complet de reintrare atmosferică

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Compania americană SpaceX a reușit miercuri lansarea celui de-al zecelea zbor de testare al rachetei Starship, considerată cea mai puternică rachetă spațială din lume. După mai multe încercări anterioare încheiate cu defecțiuni spectaculoase, acest nou test marchează un progres important în programul de dezvoltare al vehiculului spațial, potrivit France 24.

Potrivit companiei, Starship a decolat fără probleme, a atins altitudinea planificată și a efectuat cu succes manevra de reintrare în atmosfera terestră. La aproximativ o oră după lansare, vehiculul a amerizat controlat în Oceanul Indian, confirmând îmbunătățirile aduse sistemelor de siguranță.

Starship este proiectat să fie complet reutilizabil și să transporte încărcături masive, precum și echipaje umane, către destinații îndepărtate din spațiu. NASA a selectat această rachetă pentru a susține misiunea Artemis de întoarcere a oamenilor pe Lună, planificată pentru anul 2027.

Succesul celui de-al zecelea test reprezintă un pas crucial pentru validarea designului și pentru apropierea de primele misiuni comerciale și interplanetare. Oficialii SpaceX au subliniat că fiecare zbor de test contribuie la perfecționarea sistemului și la atingerea obiectivului pe termen lung: facilitarea unei prezențe umane sustenabile pe Lună și, ulterior, pe Marte.

Citește și: Polițiștii rutieri din Târgu Jiu au sancționat modificările neomologate și deficiențele tehnice ale autoturismelor

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Lia Olguţa Vasilescu sare în ajutorul cetăţenilor! Eşti blocat...

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, sare în ajutorul...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA