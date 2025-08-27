(VIDEO) SpaceX Starship reușește primul test complet de reintrare atmosferică

Compania americană SpaceX a reușit miercuri lansarea celui de-al zecelea zbor de testare al rachetei Starship, considerată cea mai puternică rachetă spațială din lume. După mai multe încercări anterioare încheiate cu defecțiuni spectaculoase, acest nou test marchează un progres important în programul de dezvoltare al vehiculului spațial, potrivit France 24.

Potrivit companiei, Starship a decolat fără probleme, a atins altitudinea planificată și a efectuat cu succes manevra de reintrare în atmosfera terestră. La aproximativ o oră după lansare, vehiculul a amerizat controlat în Oceanul Indian, confirmând îmbunătățirile aduse sistemelor de siguranță.

Starship este proiectat să fie complet reutilizabil și să transporte încărcături masive, precum și echipaje umane, către destinații îndepărtate din spațiu. NASA a selectat această rachetă pentru a susține misiunea Artemis de întoarcere a oamenilor pe Lună, planificată pentru anul 2027.

Succesul celui de-al zecelea test reprezintă un pas crucial pentru validarea designului și pentru apropierea de primele misiuni comerciale și interplanetare. Oficialii SpaceX au subliniat că fiecare zbor de test contribuie la perfecționarea sistemului și la atingerea obiectivului pe termen lung: facilitarea unei prezențe umane sustenabile pe Lună și, ulterior, pe Marte.

