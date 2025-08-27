O fosilă rară, veche de 200 de milioane de ani, a fost descoperită în timpul unor săpături

Rămășițele fosilizate ale unei specii rare, asemănătoare unui crocodil, din era jurasică, au fost scoase la suprafață de oamenii de știință în vestul statului indian Rajasthan. Fosila, cunoscută sub numele de „fitosaur”, are peste 200 de milioane de ani, estimează cercetătorii, potrivit BBC.

Rămășițele creaturii ar fi rămas nedescoperite multă vreme, dacă localnicii din sat nu s-ar fi apucat să sape un lac. Bărbații au remarcat unele formațiuni pe sol care semănau cu o structură scheletică de mari dimensiuni și au informat autoritățile.

Fosila de reptilă preistorică are între 1,5 și doi metri lungime. A fost descoperită în satul Megha de către hidrogeologul senior dr. Narayandas Inkhiya și echipa sa, care lucrează pentru Departamentul de Apă al statului, notează Antena3CNN. Cercetătorul este de părere că situl ar putea ascunde „multe alte fosile” care ar putea oferi indicii esențiale și fascinante despre istoria evoluției.

„Descoperirea transformă, de asemenea, zona într-o destinație de interes pentru turismul paleontologic”, a adăugat el. Fitosaurul a fost un animal semi-acvatic, care trăia atât în râu, cât și pe uscat, a explicat omul de știință C. P. Rajendran.

Descoperirile, deși semnificative, nu sunt surprinzătoare. Se crede că zona avea de o parte un râu și de cealaltă parte o mare.

