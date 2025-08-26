Fiecare lună din an este asociată cu o culoare specială, care simbolizează prosperitatea, bunăstarea și abundența. Potrivit tradițiilor și credințelor populare, purtarea acestei culori îți poate ridica moralul, îți poate amplifica energia și îți poate aduce șanse mai mari de succes în ceea ce îți propui.



Culoarea ta norocoasă va atrage vibrații pozitive și îți va pune în valoare calitățile native. Descoperă ce nuanță îți poartă noroc în funcție de luna în care te-ai născut și cum îți poate influența starea de spirit, conform Stiripesurse.

Ianuarie – Albastru

Cei născuți în ianuarie, sub semnul Capricornului sau al Vărsătorului, rezonează cu albastrul – culoarea mării și a cerului. Această nuanță, inspirată de simbolurile Caprei de Mare și ale Purtătorului de Apă, le aduce calm, claritate și prosperitate. Albastrul susține atât inițiativele personale, cât și acțiunile caritabile, amplificând generozitatea și echilibrul interior.

Februarie – Olo

O nuanță mai puțin cunoscută, „olo”, amintește de valurile mării și de libertatea oceanului. Pentru Vărsătorii inovatori și Peștii sensibili, această culoare este un talisman al abundenței și al împlinirii viselor. Purtarea ei îi ajută să înainteze fără obstacole spre aspirațiile profunde și să se bucure de rezultate.

Martie – Roșu

Martie vibrează sub semnul pasiunii și al energiei intense. Roșul, culoarea focului și a determinării, se potrivește perfect celor născuți în această lună. Este o nuanță care aduce noroc, putere de concentrare și curaj, sprijinind nativii în atingerea obiectivelor ambițioase.

Aprilie – Verde

Cei născuți în aprilie au o legătură specială cu natura. Verdele, simbol al creșterii și al vitalității, le aduce inspirație creativă și energie pământească. Dacă nu se pot înconjura de plante și copaci, purtarea acestei culori sau folosirea ei în decor recreează atmosfera armonioasă care le hrănește spiritul.

Mai – Galben

Plini de viață și dornici de comunicare, cei născuți în mai strălucesc în galben – culoarea soarelui, a bucuriei și a expresivității. Această nuanță le stimulează creativitatea, le amplifică optimismul și îi ajută să fie în centrul atenției într-un mod plăcut. Galbenul le susține poveștile, ideile și spiritul exuberant.

Iunie – Argintiu

Argintiul reflectă lumina lunii și energia feminină, fiind asociat cu intuiția și claritatea interioară. Cei născuți în iunie se conectează ușor la emoțiile lor și iau decizii inspirate. Purtarea acestei culori îi ajută să rezolve probleme cu înțelepciune și să-și păstreze echilibrul în situații dificile.

Iulie – Portocaliu

Sub razele puternice ale verii, portocaliul devine culoarea ideală pentru cei născuți în iulie. Este o nuanță a entuziasmului, creativității și încrederii. Le oferă curajul de a se afirma, energia de a-și urmări visurile și carisma de a străluci în fața celorlalți.

August – Alb

Albul este simbolul purității și al clarității spirituale. Pentru cei născuți în august, această culoare amplifică autenticitatea și sinceritatea. Îi ajută să vadă esența lucrurilor și să inspire încredere. Este nuanța care deschide drumul către transformare și noi începuturi.

Septembrie – Roz

Influențată de planeta Venus, luna septembrie vibrează în tonuri de roz – culoarea dragostei, romantismului și tandreții. Această nuanță stimulează creativitatea, sensibilitatea și pasiunea pentru frumos. Purtarea rozului atrage energii pozitive în plan sentimental și inspiră gesturi pline de afecțiune.

Octombrie – Negru

Octombrie, cu atmosfera sa misterioasă, rezonează cu forța protectoare a culorii negre. Aceasta acționează ca un scut împotriva energiilor negative și le oferă nativilor curajul de a-și exprima gândurile profunde și ambițiile intense. Este o nuanță a puterii și a introspecției.

Noiembrie – Violet

Culoarea regală violet este perfectă pentru cei născuți în noiembrie. Asociată cu planeta Jupiter, aduce prosperitate, inspirație și succes. Este o nuanță care aprinde creativitatea și transformă dorințele în realitate, fiind preferată de nativii pasionați și ambițioși.

Decembrie – Gri

Sub influența lui Saturn, decembrie este luna disciplinei și a echilibrului. Griul, culoare a neutralității și stabilității, le reamintește celor născuți acum să fie deschiși la idei noi, dar fideli principiilor lor. Este o nuanță care oferă claritate și forță interioară în luarea deciziilor. (cf.Click pentru femei)

Citeşte şi: Trei tineri s-au prefăcut că deratizează casa unui bătrân și i-au furat 30.000 de euro





