Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, împreună cu soția sa, Viviana Rădoi, nașii celor doi proaspăt căsătoriți Florinel Coman și Ioana Timofeciuc, au atras toate privirile la cununia religioasă. Slujba a fost oficiată de IPS Teodosie, iar la eveniment au participat nume importante din sport (Gigi Becali, Alex Băluță, Denis Drăguș), politică și showbiz-ul românesc.

Mirel Rădoi s-a prezentat într-o ținută impecabilă, sacou și pantaloni în nuanțe de bej și o cămașă albă, iar Viviana Rădoi, o apariție extrem de discretă în spațiul public, s-a asortat cu soțul ei. A purtat o rochie de vară, vaporoasă, în nuanțe de bej cu alb.

„Când vorbim de oameni, vorbim de credinţă!“

Florinel Coman și Mirel Rădoi se cunosc de aproximativ 8 ani, de pe vremea când au început să lucreze din postura de antrenor-jucător. Cei doi au rămas în relații extrem de bune, iar acum au devenit rude prin alianță. La ieșirea din biserică, Mirel Rădoi a fost extrem de emoționat și a simțit să îi transmită finului său câteva cuvinte din suflet.

„Pe româneşte, casă de piatră. Nu pot să le spun exact cum este ca la olteni, că ar trebui să daţi cu bip, să nu-şi bage nimeni nasul în ea. Înainte de toate, să fim oameni şi să fim sănătoşi. Mai ales că suntem şi în faţa bisericii şi, când vorbim de oameni, vorbim de credinţă. Asta e cel mai important. Ei doi să se înţeleagă, cum au făcut şi până acum, sunt un cuplu minunat.

(n.r: Naşul dă tonul distracţiei la petrecere sau cum e?) S-ar putea să nu vină naşul meu. În seara asta poate dau eu tonul. Mai am câteva zile, sâmbătă ne reunim la Craiova, aşa că nu mai am timp de distracţii. (n.r: Florinel e bun dansator, trebuie să ţineţi pasul cu el) Cred că nu-l bate nimeni. Eu oricum nu am cum să ţin pasul, pentru că nu sunt un bun dansator. Cu el e foarte greu”, a spus Mirel Rădoi, pentru As.ro.

