O biserică din Germania s-a transformat, pentru o zi, în templu Jedi

O biserică evanghelică din landul german Renania de Nord-Westfalia a marcat, pe 4 mai, într-o manieră neobișnuită, celebrarea zilei internaționale dedicate universului cinematografic Star Wars. Serviciul religios, organizat în orașul Bensberg, a fost adaptat tematicii science-fiction, cu scopul declarat de a atrage un public mai tânăr.

Potrivit agenției DPA, pastorul Samuel Dörr a oficiat slujba purtând o mantie asemănătoare celor din ordinul cavalerilor Jedi și ținând un „o sabie laser” în mână. Interiorul lăcașului de cult a fost modificat pentru eveniment: lumini ambientale, efecte de fum și o replică a celebrului Millennium Falcon au completat decorul inspirat de saga creată de George Lucas.

Evenimentul a fost primit cu curiozitate de enoriași. Helma Heider, o femeie de 82 de ani, prezentă la slujbă, a descris experiența drept „neobișnuită, dar interesantă”. Mulți participanți au venit costumați în personaje din filmele Star Wars, într-un gest de atașament față de universul fictiv, dar și de deschidere față de o biserică ce încearcă să comunice diferit.

Ziua de 4 mai este cunoscută neoficial în întreaga lume drept Star Wars Day, grație jocului de cuvinte „May the Fourth” (care amintește de celebra replică „May the Force be with you” – „Fie ca Forța să fie cu tine”).

Într-un alt exemplu al influenței culturale globale a francizei, o stradă din capitala Islandei, Reykjavík, a fost redenumită recent în cinstea personajului Darth Vader.

