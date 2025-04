Ceasul astronautului Neil Armstrong, primul om pe Lună, vândut pentru o sumă record

Un ceas istoric, deținut de Neil Armstrong – primul om care a pășit pe Lună în 1969 – a fost vândut recent la o licitație din Boston pentru suma record de 2,2 milioane de dolari (aproximativ 2,06 milioane de euro). Ceasul Omega Speedmaster din aur de 18 karate, parte a unei serii comemorative create de Omega pentru astronauții Apollo, a fost adjudecat în cadrul unei licitații organizate de RR Auction, scrie Space.com.

O piesă foarte căutată de colecționari

Ceasul a fost oferit lui Neil Armstrong în noiembrie 1969, la patru luni după ce a devenit primul om care a pășit pe suprafața Lunii, în cadrul unei ceremonii organizate la Houston. Din seria „Tribute to Astronauts”, piesa cu numărul 17 din cele 26 produse special pentru astronauții misiunilor Apollo, este gravată pe spate cu numele lui Armstrong, misiunea și citatul simbolic: „To mark man’s conquest of space with time, through time, on time.”

Ceasul era o versiune aurie a celebrului Speedmaster Professional, primul ceas purtat pe Lună. Deși în timpul aselenizării din misiunea Apollo 11 Armstrong a lăsat ceasul oficial în modulul lunar din motive tehnice, colegul său Buzz Aldrin a devenit primul care a purtat efectiv un ceas pe Lună. Acest model comemorativ, însă, a devenit o piesă rară și extrem de căutată de colecționari.

