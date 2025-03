Scurta spitalizare a regelui Charles al III-lea reamintește Regatului Unit că monarhul este încă bolnav de cancer

Regele Charles al III-lea le-a făcut vineri cu mâna simpatizanților din centrul Londrei, în timp ce se îndrepta spre proprietatea sa din vestul Angliei, la o zi după ce a fost spitalizat pentru scurt timp din cauza efectelor secundare ale unui tratament programat pentru cancer.



Charles a anulat angajamentele planificate joi după-amiaza și vineri la sfatul medicilor săi, a spus Palatul Buckingham, fără a oferi detalii despre „efectele secundare temporare” pe care le-a experimentat.



Dar episodul a fost un memento că regele are 76 de ani și continuă să fie supus unui tratament pentru o formă nedezvăluită de cancer diagnosticată cu mai bine de un an în urmă.

Acea realitate a scăpat din conștiința colectivă din primăvara trecută, când Charles s-a întors la îndatoririle publice după ce s-a îndepărtat timp de aproape trei luni pentru a se concentra pe tratamentul inițial și pe recuperare. În lunile care au urmat, el a participat la evenimente de comemorare a Zilei Z în Franța, a prezidat deschiderea de stat a Parlamentului și chiar a început o vizită de nouă zile în Australia și Samoa.



Dar în primele etape ale tratamentului său, Charles a continuat să-și îndeplinească îndatoririle constituționale ca șef de stat, inclusiv revizuirea documentelor guvernamentale și întâlnirea cu prim-ministrul.

O scurtă prezentare a ceea ce știm despre sănătatea regelui

Regele a mers joi dimineață la Clinica din Londra pentru un tratament programat pentru cancer. Clinica este un spital privat din centrul Londrei, unde Charles a primit tratament de la diagnosticul său în februarie 2024.



„În urma tratamentului medical programat și în curs de desfășurare pentru cancer în această dimineață, regele a experimentat reacții adverse temporare care au necesitat o scurtă perioadă de observație în spital”, a spus Palatul Buckingham într-un comunicat. „Angajamentele de după-amiază ale Majestății Sale au fost așadar amânate.”



Regele s-a întors apoi la casa sa de la Clarence House, unde a revizuit documentele și a făcut apeluri, a spus palatul. Regina Camilla nu i s-a alăturat la spital.



„Maiestatea Sa dorește să trimită scuzele sale tuturor celor care ar putea fi deranjați sau dezamăgiți ”, a spus palatul într-un comunicat.

Va afecta acest lucru evenimentele viitoare?

Se așteaptă ca regele să-și continue activitatea în zilele următoare, inclusiv o vizită de stat în Italia, programată pentru începutul lunii aprilie. De ce a decis palatul să dezvăluie această informație? Oficialii Palatului au recunoscut că este mai bine să dezvăluie unele informații despre starea de sănătate a regelui, decât să permită speculațiilor mass-media să umple golul atunci când acesta este forțat să anuleze evenimentele programate. Dar au încercat să meargă pe linia fină, încercând să echilibreze interesul legitim al publicului în sănătatea șefului statului cu dreptul la viață privată al lui Charles. Acest lucru a fost văzut mai întâi în ianuarie 2024, când palatul a anunțat că Charles este tratat pentru o prostată mărită, urmat de diagnosticul de cancer câteva săptămâni mai târziu.

Decizia de a vorbi despre problemele de sănătate ale regelui a marcat o abatere de la protocoalele palatului trecut. De exemplu, când regina Elisabeta a II-a a început să lipsească evenimentele spre sfârșitul vieții sale, oficialii regali au spus în mod repetat că suferă de „probleme de mobilitate”, fără a oferi detalii suplimentare. Certificatul ei de deces a enumerat cauza drept „bătrânețe”.



Publicul nu știa că bunicul lui Charles, regele George al VI-lea, avea cancer pulmonar înainte de moartea sa, în februarie 1952, la vârsta de 56 de ani. Unii istorici sugerează că nici măcar regelui nu i s-a spus gravitatea stării sale.

Decizia lui Charles de a rupe cu trecutul a dat roade

Autoritățile sanitare au aplaudat deschiderea regelui, spunând că dezvăluirile sale au salvat vieți încurajând mii de bărbați să facă examene de prostată. Experții regali spun că candoarea lui Charles l-a adus și mai aproape de public, demonstrând că se confruntă cu aceleași tipuri de provocări ca și ei. Sănătatea este, până la urmă, marele nivelator.

De ce face Charles atât de multe?

Programul încărcat al lui Charles ne aduce aminte că acesta este un bărbat care a așteptat aproximativ șapte decenii să devină monarh și vrea să profite la maximum de asta.



Regele a fost deschis cu privire la dorința sa de a demonstra că monarhia are încă un rol de jucat ca simbol al unității și tradiției în națiunea, uneori instabilă, multiculturală, care este Marea Britanie a secolului XXI.



Iar treaba unui rege modern este să ia parte la un vârtej de evenimente publice, de la spectacolul ocaziilor de stat când poartă coroana și călătorește pe străzile Londrei cu o trăsură trasă de cai până la apariții mai banale, cum ar fi deschiderea clădirilor publice sau înmânarea de premii pentru serviciul public.

Charles a luat parte la 372 de angajamente publice anul trecut, chiar și după ce s-a retras timp de aproape trei luni din cauza tratamentului pentru cancer, potrivit datelor compilate de ziarul The Times of London. Asta l-a făcut al doilea cel mai ocupat regal în spatele surorii sale, Prințul Anne, care a avut 474 de logodne, potrivit AP News.

Charles este dependent de muncă

Charles a fost cunoscut de mult ca un dependent de muncă, iar regina Camilla a spus anul trecut că „nu va încetini și nu va face ceea ce i-a spus”. În timpul festivalului său literar Reading Room din iulie, regina i-a spus autorului Lee Child că soțul ei „se descurcă bine”, dar nu i-a ascultat sfatul de a-și restrânge programul.



Prințul Harry a spus odată că tatăl său a muncit atât de mult încât ar adormi la birou și se va trezi cu bucăți de hârtie lipite de față.

Programul încărcat al regelui a ascuns faptul că este un bărbat în vârstă cu cancer, a spus Robert Hardman, autorul cărții „Charles III: New King, New Court, the Inside Story”.



„L-am văzut revenind la normal”, a declarat Hardman vineri pentru BBC.



„Cred că acesta este un fel de memento că acesta este un șef de stat care urmează un tratament pentru cancer, pentru că cred că mulți dintre noi am avut tendința de a-l uita.”

Citește și: Cercetat pentru evaziune fiscală și delapidare