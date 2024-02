O femeie a căzut într-o râpă când împrăștia cenușa tatălui ei în munți

O femeie a rămas blocată mai multe ore pe marginea unei râpe, după ce a alunecat în timp ce împrăștia cenușa tatălui său pe unul dintre cei mai înalți munți din Țara Galilor, scrie Hotnews.

Kitty Harrison, asistentă medical, a alunecat în timp ce împrăștia cenușa tatălui său în Munții Tryfan din Parcul Național Snowdonia. Femeia de 32 de ani a reușit să se agațe de marginea îngustă a unei râpe. A durat mai bine de trei ore până când a fost găsită și alte ore până a fost salvată.

„Treci de la speranță la teamă că nimeni nu te va găsi. Odată cu trecerea timpului, am început să tremur de frig, nu puteam mișca niciun mușchi, picioarele îmi tremurau. Am crezut că voi cădea înainte de a mă găsi cineva”, a povestit femeia, conform The Guardian.

Femeia a fost salvată după ce a fost localizată prin GPS-ul telefonului mobil și cu ajutorul elicopterului Pazei de coastă. Din cauza terenului accidentat și a vântului, elicopterul nu s-a putut apropia de femeie. Un salvamontist de la serviciul de salvare montană Ogwen a coborât 30 de metri în rapel pentru a ajunge la ea. Operațiunea de salvare a durat, în total, șapte ore.

