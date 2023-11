Proprietarul Ferrari și-a cumpărat o Dacie și îi place foarte mult

Piero Ferrari, proprietarul companiei care produce celebrele mașini sport de lux, care este căsătorit cu românca Romina Gingașu, a spus la Digi FM că, în urmă cu o lună, și-a cumpărat un autoturism Dacia și că îi place foarte mult.

El a mai spus că vine des în România, că se simte foarte bine aici și că are prieteni. A făcut aceste mărturisiri în timp ce soția sa, Romina Gingașu, acorda un interviu pentru Digi FM. În timpul interviului, magnatul italian a dezvăluit și că un nou model de Formula 1 este în lucru pentru următorul sezon.

Cei doi au dezvăluit că vin des în România. Spun că sunt foarte concentrați pe afacere cât timp stau în Italia. În România vin pentru relaxare.

Piero Ferrari: „Aveți atât de multe restaurante, atât de multe locuri în care să stai, să te bucuri. Îmi plac foarte mult. Îi avem pe prietenii Rominei. Suntem prieteni și sunt foarte fericit să vin și să mă bucur de weekenduri foarte frumoase”. Piero Ferrari a făcut și o dezvăluire.

Pierro Ferrari s-a îndrăgostit și de mașina românilor

Compania lui lucrează în prezent la un nou model de Formula 1. „Pentru următorul sezon am început să lucrăm deja din iunie pentru noua mașină. Ia mult timp. Este o mașină complicată”, a mărturisit el.

Deși deține una dintre cele mai cunoscute companii de autoturisme din lume, Pierro Ferrari s-a îndrăgostit și de mașina românilor. Omul de afaceri a cumpărat recent, alături de soția sa, o Dacia cu care se plimbă prin Capitală. „Da, mi-am cumpărat o Dacia și acum o lună chiar eram în București, cu Piero, cu Dacia. Și i-a plăcut. Avem șofer, Dacia cu șofer”, a spus soția lui.

Magnatul s-a căsătorit în secret cu Romina Gingașu în 2021

Piero Ferrari este cel mai important proprietar privat al companiei care produce automobile de lux, cu peste 10% din acțiuni. Singurul fiu în viață al legendarului Enzo Ferrari are o avere estimată la 5 miliarde de euro. Magnatul s-a căsătorit în secret cu Romina Gingașu în 2021 după o relație de 15 ani.

În urmă cu câteva luni, Romina Gingașu a spus într-un interviu cum l-a cunoscut pe soțul ei.

”L-am cunoscut pe Piero când locuiam în Monte Carlo și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii.

Și astfel am răspuns și întrebării ‘de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?’. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am ‘decolat’. E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. Am văzut că s-a comentat și despre rochia mea de la Bahrain. Era o rochie de H&M. Deci noi suntem o familie foarte normală. Ca femeie, este foarte important ce mesaj transmiți. Prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Atunci, lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară. Știam cum să interacționez. Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez.

La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Romina Gingașu în urmă cu câteva luni, potrivit adevarul.ro.

